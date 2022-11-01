Ротации в "Нафтогазе": почему увольняют Витренко и что известно о новом главе НАКа

В найважчу зиму в історії Незалежної України головний гравець газового ринку увійде з новим керівником.

Перші розмови про можливе звільнення Юрія Вітренка з посади голови "Нафтогазу" з’явились ще влітку цього року. Тоді ж розпочалися й пошуки його наступника.

Ще рік тому з бажаючих очолити державного монополіста, попри очевидні проблеми в компанії, вишукувалась би черга. Утім, після початку великої війни ситуація змінилася – охочих зайняти посаду Вітренка виявилося не так вже багато.

За даними ЕП, у підсумку "Нафтогаз" очолить чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Після такого переходу очолюване ним міністерство об’єднають з Міністерством інфраструктури Олександра Кубракова. Враховуючи це останнього підвищать до віце-прем'єра.

Чому напередодні найстрашнішої зими Юрій Вітренко залишає "Нафтогаз" та що відомо про нового керівника компанії?

Перший рік на чолі "Нафтогазу"

Повернення Юрія Вітренка в "Нафтогаз" після несподіваного звільнення його опонента Андрія Коболєва відбулося наприкінці квітня 2021 року.

За словами співрозмовників ЕП, цьому Вітренко має завдячувати гарним стосункам з президентом Володимиром Зеленським, на якого той склав позитивне враження під час грудневих переговорів 2019 року в Парижі щодо контракту на транзит газу з Росією.

"На тих перемовинах Юра обговорював з Путіним технічну сторону питання – ставки транзиту, суми, юридичні моменти, деталі щодо можливого арбітражу і показав себе як фахову людину", – розповідає ЕП один з учасників тих подій.

З того часу у Зеленського та Вітренка склались дуже близькі, ледь не дружні стосунки, що спочатку допомогло останньому очолити Міністерство енергетики, а згодом отримати річний контракт в "Нафтогазі".

Перший рік Вітренка в статусі голови компанії завершився 28 квітня 2022 року, і його майже автоматично перепризначили ще на один рік. Річ у тім, що саме у квітні Збройні Сили Україні звільнили Київщину, Сумщину та Чернігівщину від росіян, і тоді було не до внутрішніх чвар та кадрових інтриг.

А вже через два місяці високими кабінетами пішли перші розмови про те, що Юрію Вітренку почали підшукувати заміну.

Чому звільняють Вітренка

Сам Вітренко в одному з інтерв’ю наголошував, що "за крісло не тримається" та "готовий піти в будь-який момент".

"Кабмін може прийняти рішення про моє звільнення в будь-який час. Це взагалі не питання. Посаду в "Нафтогазі" я не просив із самого початку, не просив продовжувати мені контракт, він закінчився 28 квітня", – заявляв він.

Однією з ключових причин звільнення Вітренка співрозмовники ЕП називають погіршення його відносин з керівником уряду Денисом Шмигалем, який може звільнити голову "Нафтогазу" одним рішенням.

"В певні моменти це переходило всі межі, Вітренко відкрито проявляв неповагу до Шмигаля. В таких умовах говорити про якусь ефективну взаємодію неможливо", – каже співрозмовник ЕП в Офісі президента.

Побічно це підтверджує і сам Вітренко. "У нас були різні відносини з Денисом Анатолійовичем. В перші дні війни ми обіймалися і просто по-людськи виглядало так, що ми практично брати. У складні моменти ми могли відносно нервово обговорювати деякі теми.

Є певні хвилі, напруження. І мені іноді психологічно дуже складно, і йому. Ми всі через це проходимо", – говорив він в одному з інтерв’ю.

Градус напруги у спілкуванні прем’єра та голови "Нафтогазу" іноді підвищувався настільки, що знизити його просили представники Офісу президента: "Була така одна розмова, не на рівні президента", – підтверджує Вітренко.

Конфлікт Шмигаля та Вітренка виник на тлі розбіжностей щодо необхідних обсягів газу в підземних сховищах до початку опалювального сезону.

У червні Кабмін доручив "Нафтогазу" накопичити до початку опалювального сезону 19 млрд кубометрів палива, а Вітренко наголошував, що для проходження зими за певних обставин вистачить 15 млрд кубометрів.

Утім, до початку опалювального сезону не вдалося досягти ані першого, ані другого показника. Станом на 20 жовтня запаси в сховищах становили близько 14,2 млрд кубометрів газу.

Варто відзначити, що саме в період між дорученням уряду та початком опалювального сезону ціни на газ в Євросоюзі трималися на рекордних позначках, тому навряд чи доцільно було наповнювати сховища за будь-яку ціну.

Останнім же часом вартість газу суттєво впала і "Нафтогаз" почав цим користуватися, збільшивши імпорт газу до 24 млн кубометрів палива на добу, що є найбільшим показником за останній рік.

Ще один епізод, який погіршив стосунки між прем’єром та керівником державного монополіста – реструктуризація боргу "Нафтогазу".

"На рівні уряду було ухвалено рішення про те, щоб відтермінувати виплати за усіма боргами. Вітренку доручили пропрацювати це питання та повернути в Україну кошти, які перебували на закордонних рахунках, щоб не допустити їхнього арешту. М’яко кажучи, він це робив не дуже охоче", – пояснює співрозмовник ЕП.

Дійшло до того, що представники уряду натякали на те, що, мовляв, Вітренко може мати "свій інтерес у єврооблігаціях" і спеціально до останнього виходив із заявами, що компанія може виплатити усі борги. Сам Вітренко публічно такі звинувачення відкидав.

Крім цього, за словами співрозмовника ЕП в самому "Нафтогазі", розбіжності у Вітренка зі Шмигалем були й щодо кадрових призначень в системі компанії.

Зокрема, у травні був змінений керівник АТ "Укртранснафта" – новим гендиректором компанії став Володимир Цепенда, на призначенні якого, за даними джерела, наполягав саме прем’єр. Як зазначив співрозмовник, Вітренко відмовлявся погоджувати фінансові плани нового керівника "Укртранснафти" на сотні мільйонів гривень.

Співрозмовники ЕП близькі до Вітренка стверджують, що він сам давно просився у відставку та не наполягав на пролонгації свого контракту. "Напередодні прийняття рішення про звільнення у нього відбулась зустріч з президентом і Зеленський пропонував йому також інші позиції, але бажання немає", – каже співбесідник ЕП.

Опоненти голови "Нафтогазу" вважають, що все набагато простіше – Вітренко хоче у відставку, щоб не "йти у важку зиму голим та босим".

"Його лякає зима без газу та грошей. Тому він вдається до примітивної маніпуляції – запуску в медійний простір новини про відключення Трипільської ТЕС від газу під час війни, щоб точно звільнили на емоціях", – написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Андрій Коболєв.

Хай там як, але це питання вже вирішено і найближчим часом компанію очолить новий менеджер.

Кандидати на заміну

На початку липня, коли стало відомо про велику ймовірність звільнення Вітренка, питанням №1 стало прізвище нового керівника "Нафтогазу".

Називалися різні кандидатури, серед яких і діючі та колишні співробітники компанії, але на першому етапі головним претендентом був заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

У підсумку, за даними співрозмовників в ОП, від цієї кандидатури відмовились через небажання самого Шурми.

Як раніше писала ЕП, він і на позиції в Офісі президента курує всю енергетичну сферу, проводячи наради з ключовими керівниками державних компаній та відомств, ставлячи завдання в тому числі й голові Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, який відповідно до закону має бути незалежним.

Після того, як Шурма зійшов з дистанції, головним претендентом став чинний міністр громад і територій Олексій Чернишов. За даними співрозмовників ЕП, саме він і очолить компанію найближчим часом.

Олексій Чернишов. Хто він?

45-річний Олексій Чернишов народився у Харкові, де закінчив два вищі навчальні заклади за спеціальностями "економіка" і "правознавство". Там же займався бізнесом.

З кінця жовтня 2019 року очолював Київську державну адміністрацію, де змінив Михайла Бно-Айріяна, який пробув на посаді трохи більше ніж 100 днів.

За словами самого Чернишова, на посаду в обласну адміністрацію його запросив тодішній перший заступник глави Офісу президента Сергій Трофімов.

"Загалом ми пройшли три співбесіди, була ще серія інтерв'ю, і в результаті мені запропонували цю роботу", – пояснював Чернишов.

За словами співрозмовників ЕП в політичних колах, Чернишов має гарні стосунки особисто з Володимиром Зеленським. Товаришують і дружини президента та поки що міністра громад і територій.

Чернишов єдиний із членів Кабінету міністрів на початку минулого року відвідував святкування дня народження Зеленського та приїжджав до президента у державну резиденцію в Карпатах у день народження керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

До приходу в політику Чернишов був відомим харківським бізнесменом та інвестором.

Пройшов професійний курс за стандартами міжнародного Інституту Project Management Institute на базі американської енергетичної компанії Westinghouse.

Кар'єру розпочав в IT галузі, в компанії Telesens, яка розробляла системні програмні продукти для телекомунікаційного бізнесу. Згодом разом із партнерами придбав українську частину групи.

У 2000-их почав співпрацювати з концерном "АВЕК", засновником якого є чинний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" та відомий бізнесмен Олександр Фельдман. У компанії спочатку займав посаду віцепрезидента з розвитку, а потім президента концерну та всієї групи "АВЕК".

У 2014 році заснував інвестиційну компанію VI2 Partners, яка у 2017 році купила 20% акцій мережі супермаркетів "Фуршет" у французького оператора Auchan Group. Сума угоди не розголошувалася.

Коли може відбутись ротація

За даними співрозмовників ЕП, Вітренко вже написав заяву на звільнення. За процедурою, його мала б звільнити наглядова рада "Нафтогазу", однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який від імені держави виконує функцію акціонера компанії і відповідно – наглядової ради.

Щодо призначення Чернишова, то його на своєму засіданні має звільнити парламент, і вже після цього він може очолити НАК "Нафтогаз".

"Не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать виконуючого обов'язки, а вже згодом Чернишов стане повноцінним керівником компанії. Це може ститися впродовж тижня", – пояснює співрозмовник ЕП в "Нафтогазі".