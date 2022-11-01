Кабмин уволил Витренко с должности главы "Нафтогаза"
Вторник, 1 ноября 2022, 15:30 -
Кабинет Министров на заседании во вторник, 1 ноября, уволил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
"Кабмин уволил Юрия Витренко", - написал он.
В следующем сообщении народный избранник добавил, что правительство проголосовало единогласно.
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Напоминаем:
ЭП со ссылкой на источники в Верховной Раде и "Нафтогазе" сообщала, что в ближайшее время Юрий Витренко потеряет должность главы НАК "Нафтогаз Украины".
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