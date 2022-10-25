Новости 25 октября: безработных привлекут в "Армию восстановления", украинцев за границей просят не возвращаться домой на зиму

О безработных. Правительство активизирует механизм привлечения безработных в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

Об украинцах за границей. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, которые с начала полномасштабной войны выехали за границу, по возможности, не возвращаться в Украину в зимний период.

О финансировании для Украины. Потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят от 3 до 4 млрд долларов в месяц, однако также могут вырасти до 5 млрд долларов в случае продолжения обстрелов инфраструктуры.

Страны Евросоюза обсуждают предоставление Украине ежемесячной финансовой помощи в 1,5 млрд евро, таким образом помощь в 2023 году ожидается на уровне 18 млрд евро.

Всемирный банк выделил дополнительные 500 миллионов долларов помощи Украине на срочные нужды в расходах, вызванные вторжением России и продолжающейся войной.

О веерных отключениях. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" во вторник, 25 октября, вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины.

О Маске и Twitter. Миллиардер, самый богатый человек мира Илон Маск в понедельник пообещал завершить приобретение Twitter за 44 млрд долл до пятницы.

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Государственный долг Украины превысит 100% ВВП. Что это значит?

Согласно прогнозам правительства, в 2023 году размер госдолга достигнет 106% ВВП страны. Как долг больше ВВП будет влиять на экономику и какие риски он несет?

Агентство "Черная дыра". Что происходит с конфискованными в Украине активами россиян?

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) является основным органом власти, к которому стекаются арестованные в уголовных производствах российские средства и имущество. Что с ними происходит дальше?(укр)