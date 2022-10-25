ЕС работает над выделением Украине 18 миллиардов евро помощи в 2023 году 

Страны Евросоюза обсуждают предоставление Украине ежемесячной финансовой помощи в 1,5 млрд евро, таким образом помощь в 2023 году ожидается на уровне 18 млрд евро.

Об этом президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на открытии Международной экспертной конференции по восстановлению, восстановлению и модернизации Украины в Берлине 25 октября.

Председатель Еврокомиссии напомнила, что на покрытие текущих расходов бюджета, в частности, на зарплаты врачам, учителям и военным, Украина нуждается в около 3-5 млрд долларов ежемесячно.

"Украина нуждается в надежной поддержке. ЕС готов взять на себя, и я работаю со странами-членами для того, чтобы ЕС мог предоставлять Украине поддержку объемом до 1,5 млрд долларов на каждый месяц войны. Речь идет о 18 млрд долларов в 2023 году", - заявила она.





