Всемирный банк выделил Украине полмиллиарда долларов на неотложные потребности

Всемирный банк выделил дополнительные 500 миллионов долларов помощи Украине на срочные нужды в расходах, вызванные вторжением России и продолжающейся войной.

Об этом сообщает Reuters.

Финансирование Международным банком реконструкции и развития, основным кредитным подразделением банка было поддержано кредитными гарантиями на сумму 500 миллионов долларов от Британии, о которых было объявлено 30 сентября.

Средства выделили накануне конференции по восстановлению, которая состоится во вторник в Берлине, где национальные лидеры, эксперты по развитию и генеральные директора будут обсуждать, как восстановить Украину после вторжения, которое длится девятый месяц.

"Русское вторжение продолжает вызывать массовое разрушение инфраструктуры Украины, включая водопроводные, канализационные и электросети, как раз с приближением зимы, что еще больше угрожает украинцам", - заявил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Он добавил, что новая часть финансирования будет использована для поддержки основных государственных услуг.

"Мы твердо поддерживаем украинский народ, когда он сталкивается с этим беспрецедентным кризисом", – подчеркнул Малпасс.

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