Безработные будут привлечены к "Армии восстановления", будут платить "минималку" – Минэкономики

Правительство активизирует механизм привлечения безработных в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

Об этом сообщает Минэкономики.

Внедрение этого механизма в регионах обсуждали во время совещания первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко с главами областных и Киевской городской военных администрации, отметили в министерстве.

"Из-за войны в стране ожидается достаточно высокий уровень безработицы - около 30% по итогам года, и это является серьезным вызовом для государства. Поэтому правительство разработало и предложило механизм, по которому временно безработных можно привлекать к выполнению общественно полезных работ, в которых есть потребность в регионах.

На сегодняшний день мы имеем две армии - одна защищает страну на фронте, другая работает. Люди, которые по разным причинам остались без работы, смогут присоединиться к Армии восстановления страны, а государство оплатит их работу на уровне минимальной зарплаты, которая с октября составляет 6700 грн", - рассказала Свириденко.

Отмечается, что безработные могут быть привлечены к выполнению работ, которые имеют оборонный характер, работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований и сил гражданской защиты, так и обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения.

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В частности, это может быть:

обустройство и укрепление блок-постов, вырубка деревьев для формирования окопов;

заготовка дров для военных и населения;

разбор завалов и восстановление жилых домов, других помещений, поврежденных в результате боевых действий;

укрепление дамб;

расчистка автомобильных дорог от завалов;

разгрузка гуманитарной помощи;

обустройство подвальных помещений в многоэтажных домах, школах под укрытие;

ремонтно-восстановительные работы в помещениях социальной сферы;

оказание помощи внутриперемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

"Организатором работ должно быть военное командование совместно с ОВ самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти. К работам будут привлекаться все трудоспособные лица, в частности, зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные лица, не имеющие ограничений по состоянию здоровья", - пояснили в Минэкономики.

При этом безработные будут получать оплату за работу в размере не ниже минимальной зарплаты (6700 грн), что в большинстве случаев выше, чем пособие по безработице.

С участниками таких работ будут заключаться срочные трудовые договоры в соответствии с КЗоТом, добавили в министерстве.

На сегодняшний день общественно полезные работы уже внедрены в Сумской и Черниговской областях.

"Так, в Сумской области такие работы введены в 18 территориальных общинах из 26, где не ведутся активные боевые действия, на них трудоустроено около 400 безработных. В Черниговской области к выполнению таких работ привлечены 78 безработных", - резюмировали в Минэкономики.

Напомним:

Уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30%.

Правительство утвердило, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам.

Экономическая правда