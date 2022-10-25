Украине в 2023 году ежемесячно может потребоваться до $5 миллиардов финансирования – МВФ

Потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят от 3 до 4 млрд долларов в месяц в течение 2023 года, однако также могут вырасти до 5 млрд долларов в случае продолжения обстрелов инфраструктуры.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ, выступая на Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины в Берлине.

"Мы здесь, чтобы обсудить срочно необходимую поддержку Украине, разоренной войной. Мы должны поддержать текущий переход страны от чрезвычайной фазы экономического управления к фазе восстановления, а также создать основу для успешной реконструкции к динамичной и конкурентоспособной экономике.

Украинские власти заслужили эту поддержку. После вторжения России они проделали поразительную работу в управлении экономикой при чрезвычайно сложных обстоятельствах. И международное сообщество действовало решительно - оно объединилось, чтобы выделить 35 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов в 2022 году для народа Украины.

Срочно необходимы выплаты всех выделенных средств в течение оставшихся месяцев в году, и это будет иметь значение, особенно в свете недавнего ужасного ущерба энергетической инфраструктуре", - начала свое выступление Георгиева.

Она напомнила, что в этом году МВФ выделил Украине 2,7 миллиарда долларов собственных ресурсов в рамках экстренного финансирования и направил дополнительные 2,2 миллиарда долларов через администрированный счет.

"Потребности Украины в финансировании в 2023 году огромны. Страна сделает свою часть, но она также нуждается в мощных усилиях со стороны партнеров.

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По нашей текущей оценке, ежемесячные потребности в финансировании в 2023 году составят примерно от 3 до 4 миллиардов долларов США, что отражает суровую реальность большого бюджетного дефицита в контексте разрушительной войны.

Если уничтожение украинской инфраструктуры и экономической деятельности будет продолжатся, диапазон может достигать 5 миллиардов долларов. Это финансирование предназначено для того, что мы классифицируем как "фазу восстановления", в ходе которой экономика стабилизируется, а страна придерживается соответствующего пакета макроэкономической политики", - подчеркнула Георгиева.

"Мы дошли до этих цифр, тесно сотрудничая с украинскими властями над бюджетом на 2023 год. Это непростая задача, поскольку события на месте меняются каждый день, и очень трудно разработать набор макроэкономических прогнозов как основу для бюджета.

В лучшем случае, по нашим оценкам, финансовые потребности Украины составят около 3 миллиардов долларов в месяц. Когда мы включаем дополнительное финансирование для увеличения импорта газа и ремонта критической инфраструктуры, мы быстро достигаем 4 миллиардов долларов в месяц. Недавние ракетные атаки, явно нанесшие гораздо больший ущерб, не только подтверждают справедливость этих оценок, но и заставляют нас рассматривать верхний предел в 5 миллиардов долларов", - резюмировала она.

Напомним:

Страны Евросоюза обсуждают предоставление Украине ежемесячной финансовой помощи в 1,5 млрд евро, таким образом помощь в 2023 году ожидается на уровне 18 млрд евро.

Экономическая правда