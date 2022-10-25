Маск рассказал кредиторам, что планирует закрыть сделку с Twitter в пятницу – Bloomberg

Миллиардер, самый богатый человек мира Илон Маск в понедельник пообещал завершить приобретение Twitter за 44 млрд долл до пятницы.

Об этом Маск сказал во время видеоконференции с банкирами, помогающими финансировать сделку, сообщает Bloomberg News.

"Банки, которые предоставляют 13 миллиардов долларов финансирования в виде займов, завершили составление окончательного кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации, что является одним из последних шагов перед фактической отправкой средств Маску", - заявили источники агентства.

Ранее Bloomberg сообщал, что кредиторы Уолл-стрит во главе с Morgan Stanley уже готовились в течение последних недель до финансирования.

"Но с Маском, всего несколько недель назад пытавшимся выйти из соглашения, нет ничего уверенного. Эти последние события свидетельствуют о том, что он находится на завершающей стадии закрытия соглашения до установленного судом срока 28 октября", - пишет Bloomberg.

Ожидается, что банки получат одну из последних формальностей – сообщение о ссуде – во вторник.

Morgan Stanley и Twitter отказались от комментариев, а представители Маска не ответили сразу на запрос о комментарии.

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Напомним:

Суд штата Делавер в четверг, 6 октября, решил остановить судебный иск Twitter против Илона Маска накануне суда, дав миллиардеру время профинансировать поглощение социальной сети за 44 миллиарда долларов.

В приказе судьи говорится, что если Маск не закроет соглашение до 17:00 28 октября, она назначит судебное разбирательство на ноябрь.

Число работников Twitter, вероятно, существенно сократят в ближайшие месяцы, независимо от того, приобретет ли компанию Илон Маск.

Илон Маск сказал потенциальным инвесторам в своем соглашении по покупке компании, что он планирует избавиться почти от 75 процентов из 7500 работников Twitter, сократив компанию до скелета штата чуть более 2000.

Даже если сделка не сосоится нынешнее руководство Twitter планирует сократить зарплату компании примерно на 800 миллионов долларов до конца следующего года, что означало бы увольнение почти четверти работников.

Сотрудники Twitter распространили открытое письмо, в котором протестуют против плана Илона Маска уволить 75% сотрудников компании в преддверии крайнего срока завершения соглашения о приобретении Twitter за 44 млрд дол.

Экономическая правда