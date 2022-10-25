Веерные отключения: Укрэнерго во вторник ограничивает электроснабжение во всех областях

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" во вторник, 25 октября, вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ограничения были применены для стабилизации работы энергосистемы.

В НЭК пояснили, что принудительные ограничения потребителей электроэнергии – полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы.

Также потребителям напомнили о необходимости снижения потребления света в час пик.

"Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-13:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и применение ограничений потребителей", – добавили в "Укрэнерго".

Также украинцев призывали сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов. А также по возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.).

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