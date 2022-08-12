Россияне украли у агробизнеса Ахметова 200 тысяч тонн зерна

Российские оккупанты украли у компании HarvEast Рината Ахметова около 200 тысяч тонн урожая на территориях востока Украины, временно оккупированных агрессором.

Об этом генеральный директор HarvEast Дмитрий Скорняков рассказал в интервью Bloomberg.

Компания HarvEast (входит в СКМ Ахметова), которая до полномасштабной войны входила в десятку крупнейших землевладельцев в Украине.

Скорняков объяснил, что 50 тысяч тонн урожая оккупанты украли из элеваторов компании, в том числе из сел Мангуш и Никольское вблизи Мариуполя, после чего вывезли груз в Россию. По оценкам компании, еще около 150 тысяч тонн было украдено с полей на временно оккупированных территориях, однако получить точные цифры невозможно.

"Самая большая потеря — урожай этого года", — сказал Скорняков. "В июне начали собирать наше зерно, а у нас нет доступа к этой земле".

По данным компании Terrascope по спутниковым данным, некоторые из полей HarvEast вблизи Ксеневки в оккупированной Донецкой области были собраны в июне.

HarvEast потеряла около двух третей своей земли из-за российской оккупации, сказал Скорняков.

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Кроме зерна, российские захватчики продолжают вывоз металла компании "Метинвест" из Мариуполя российскими судами.

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Напоминаем:

Довоенная капитализация активов группы SCM Рината Ахметова, разрушенных, пострадавших или законсервированных из-за военной агрессии РФ превысила 20 миллиардов долларов. В частности, разрушены крупнейшие активы Метинвеста – Азовсталь и ММК Ильича в Мариуполе.

Энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК из-за войны потерял 70% стоимости. В 2021 году состояние Ахметова выросло вдвое, до 13,7 млрд долл., за четыре месяца войны он обеднел втрое, до 4,2 млрд долл.

Состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России в Украину упали на 64%.

Миллиардер Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ по поводу компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.