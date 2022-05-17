Повністю знищені або законсервовані: в SCM Ахметова оцінили збитки

Довоєнна капіталізація активів групи SCM Рината Ахметова, які наразі зруйновані, постраждали, або законсервовані через військову агресію РФ перевищила 20 мільярдів доларів.

Про це повідомив Рінат Ахметов в інтерв'ю італійському телеканалу RAI, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за його словами, довоєнна капіталізація двох заводів - "Азовсталі" та "ММК ім.Ілліча" була близько 10 млрд дол.

"Крім того, там було сировини та готової продукції на суму 1 млрд дол. Ми обов'язково пред'явимо претензії проти РФ з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані російською воєнною агресією", - заявив він.

Нагадуємо:

До портфеля SCM входять "Метінвест", "ДТЕК", ПУМБ, "Укртелеком", "Медіа Група Україна", UMG Investments, "Лемтранс", "ЕСТА", HarvEast, "АСКА", "АСКА-Життя" та інші.