Вкрав, вивіз, в Москву. Як окупанти намагаються продати крадене українське зерно іншим країнам

Скільки зерна російські мародери уже вивезли з окупованих територій України, що з ним відбувається далі та як в уряді планують завадити продажу краденого українського збіжжя іншим країнам.

З кожним днем окупації українських міст фактів про злочини росіян стає дедалі більше.

Аграрії з різних тимчасово окупованих регіонів розповідають, як окупанти крадуть їхнє майно та запаси, або змушують продавати врожай за безцінок. Мешканці міст, натомість, відчувають лише суттєве подорожчання продуктів у магазинах.

Уже відомо, що Росія краде та вивозить сотні тисяч тонн зерна з Херсонщини, Запорізької області, Луганщини та Донеччини. Це ж стосується овочів та сільгосптехніки, які належать українським підприємствам.

Конфіскація зерна та інших продуктів, їхнє незаконне вивезення і навіть спроби продавати викрадене за кордон мимоволі відсилають до трагедії тридцятих років минулого століття – Голодомору. Російські окупанти не вигадують нічого нового та наслідують радянські методички.

Попри труднощі отримання інформації з цих територій, українці мають змогу документувати злочини, аби в майбутньому все згадати та змусити відшкодувати збитки.

Як і навіщо вивозиться зерно з українських територій та що ще означає для мешканців тимчасово окупованих міст?

Скільки зерна на окупованому Півдні

Війна нагадала усьому світу, чого вартує українське зерно.

Врожаї в Україні зростають, хоча внутрішнє споживання залишається на відносно стабільному рівні. Наприклад, у 2020 році вітчизняні аграрії зібрали 65,4 млн тонн зернових та зернобобових, з яких на експорт відправили 56,7 млн тонн.

За підсумками 2019/2020 маркетингового року наша країна взагалі посіла друге місце у світі за обсягами продажу цієї продукції на зовнішні ринки. Але це не про імідж, а про гроші. Експорт агропродукції торік забезпечив Україні

У 2021 році взагалі був зафіксований рекордний за всю історію України врожай – 106 млн тонн. Проте продати всі заплановані обсяги за кордон не вдалось.

Зазвичай, аграрії притримують частину власної продукції до весни, коли ціни на неї традиційно підвищуються у сезон жнив. Та цього року такий підхід для багатьох з них виявився фатальним.

Річ у тім, що у мирний час близько 60% експорту усіх зернових з нашої країни проходило через морські порти. Вже понад 70 днів всі вони заблоковані через замінування Чорного моря та окупацію приазовських портових міст.

Через скорочення експорту з України та низку інших факторів ціни на зернові на міжнародних ринках суттєво зросли. Так, вартість тонни пшениці на кінець квітня була на 50% вищою ніж до початку війни в Україні.

На українських складах залишилось 20 млн тонн зерна, з яких 1,5 млн тонн – на тимчасово окупованій території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

Отже, на тимчасово окупованих територіях залишилось українського зерна на близько пів мільярда доларів. І Росія вирішила цим скористатися.

Куди зникають запаси та техніка

На початку квітня призначений Кремлем "очільник" окупованого Криму Сергєй Аксьонов неочікувано заявив про "стабільні поставки" на півострів продукції з території Херсонської області. Як виявилося, це означає "стабільні" крадіжки продукції українських фермерів або купівлю в кілька разів дешевше "під дулами автоматів".

"Росіяни використовують тактику початку 20 століття з крадіжками зерна й вивезення його з України", – заявив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

Повідомлення про такі випадки лунають з усіх тимчасово окупованих регіонів України. Наприклад, на Луганщині росіяни вивезли або знищили трирічний обсяг потреб жителів області у зернових. Це єдина область України, у якій сівба так і не розпочалася.

У Запорізькій області зерно теж зникає з портів: ще у березні у Бердянському порту стояли п’ять повністю або частково завантажених транспортних кораблів, а наприкінці місяця вони зникли. За словами місцевих мешканців – їх відтягнули в невідомому напрямку російськими буксирами.

Нещодавно мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у запорізьких фермерів хочуть забрати 70% їхнього врожаю.

На Херсонщині окупанти пограбували елеватор та вивезли в РФ 20 тис тонн зерна. А в середині квітня росіяни привласнили земельний банк та інше майно підприємств "Агро-Співдружність" та ПП "Співдружність-Південь" на 20 тис га розташованих в цьому регіоні.

В Мінагрополітики в коментарі ЕП зазначили, що росіяни вже викрали близько 500 тис тонн зерна – третину обсягу, що знаходиться на окупованих територіях.

Загарбники не обмежуються самим лише продовольством. У Мелітополі окупанти вкрали та вивезли до Чечні 27 одиниць сільгосптехніки дилерського центру "Агротек" на 5 млн дол. Правда, використати її їм все одно не вдалось, власники заблокували техніку дистанційно.

Українське продовольство для кримчан

Разом із зерном окупанти захоплюють тепличні підприємства та вивозять до Росії овочі. Так сталося з комбінатом "Агрокоін" в Енергодарі.

Власник компанії Андрій Чорний повідомив, що на комбінат увірвались озброєні люди разом із колишнім місцевим депутатом від ОПЗЖ Андрієм Шевчиком. Підприємство "націоналізували", а власник втратив контроль над відвантаженнями продукції.

Жителі окупованої Херсонщини розповіли ЕП, що через розрив економічних зв’язків з підконтрольними регіонами та обмежену логістику вони змушені продавати власний врожай на оптовий ринок за безцінь.

Придбаний задешево товар росіяни разом із награбованим везуть в окупований Крим, щоб задовольняти потреби місцевого населення.

Так званий голова адміністрації міста Армянськ, що в Криму, Василь Теліженко похизувався кремлівському агентству ТАСС, що ціни на місцевих ринках впали, а якість продукції зросла завдяки постачанням "з того боку".

Вивозять росіяни до Криму і зерно. Схема аналогічна – викрадення або закупівля за безцінь.

Так за словами глави Асоціації фермерів та землеробів Херсонщини Олександра Гордієнко, у Каховському районі аграріям пропонували продати зерно за 100 дол за тонну, що у 2,5 раза менше, ніж внутрішні українські ціни та вчетверо менше за світові.

28 квітня видання "РІА-Мелитополь" опублікувало відео, як з материкової України на півострів рухались 15 зерновозів із причепами з літерами "Z".

Овочі та зерно окупанти вивозять, щоб приборкати наслідки продовольчої кризи в середині країни. Лише за рік світові ціни на продовольство зросли на 25%. Очікується, що вони зростуть ще більше через війну в Україні, дефіцит добрив та хвилю протекціонізму з боку країн-виробників.

В Росії через санкції та загальносвітовий дефіцит продовольча інфляція у березні становила 18,75%. Панічна закупівля цукру місяць тому показала, що російське суспільство дуже чутливе до подорожчання продуктів. Недопущення зростання цін в магазинах є одним з головних факторів стабільності для путінського режиму.

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір також припускає, що вивозячи зерно та знищуючи інфраструктуру Росія намагається прибрати Україну як свого традиційного конкурента на світовому ринку зернових.

Поки росіяни викачують продовольство та захоплюють підприємства, ціни на окупованих територіях зростають. Жителі жаліються, що вартість основних продовольчих товарів зросла у 2-3 рази.

За даними ЕП, в магазинах Енергодару кілограм гречки зараз коштує 90 грн, рису – 70 грн, а 850 мл соняшникової олії – 120 грн. Постачання з Криму є нестабільними та недостатніми для задоволення потреб жителів окупованих районів.

Фактично росіяни крадуть продовольство не лише з непідконтрольних територій, а й з усієї України. Кожен третій український томат вирощений на Херсонщині. Частка херсонських цибулі та огірків у загальноукраїнському виробництві – 12%.

Це означає, що нестача українських овочів буде відчутна на всій території країни, адже товарообмін з окупованими територіями не відбувається. Через це зростатимуть ціни у магазинах і побільшає імпортної агропродукції на полицях.

Український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що дії РФ на окупованих територіях – це військовий злочин та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, про позови до Росії у міжнародних судах за фактом викрадення продовольства поки говорити зарано. Наразі лише фіксуються такі випадки, щоб у майбутньому запустити механізм компенсації збитків та покарання злочинців.

Награбоване на продаж

За даними Мінагро, Україна забезпечує продовольством 400 мільйонів людей на планеті. Після блокування українських портів Росією, деякі країни позбавились ключового постачальника зернових.

Наприклад, у Ліван та Єгипет понад 80% зерна поступало з України та Росії. Зменшення відвантажень поставило ці країни у скрутне становище, особливо в умовах світової продовольчої кризи.

Росія може скористатися кризою, спробувавши продати вразливим країнам награбоване українське зерно та отримати прибуток. І такі спроби вже мають місце.

Прецедентом стала спроба російського судна "Матрос Позинич" вивезти крадене українське зерно до третіх країн.

На початку травня на цей корабель із вимкненою геолокацією (АІS) завантажили 27 тисяч тонн зерна в окупованому Криму. Місце його прибуття – Єгипет. Але завдяки зусиллям українського Міністерства закордонних справ, "Матросу Позиничу" так і не судилося дістатися Александрійського порту.

Крадене українське зерно тепер прямує на Ліван та Сирію. Україна просить ці країни заарештувати судно, щойно воно увійде в їхні порти.

За даними МЗС, поки це єдиний випадок, коли РФ намагалася продати крадені вантажі з України за кордон. Утім Микола Сольський припускає, що все зерно, яке зараз виїжджає з Севастополя, походить з окупованого Півдня України.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що Україна працює над тим, аби кожна російська компанія, яка буде пов’язана з незаконними оборудками з українським зерном, понесла відповідальність.

Зокрема, йдеться про введення санкцій проти трейдерів, судновласників та інших учасників злочинів.