ДТЕК Ахметова через війну втратив 70% вартості – Forbes

Енергохолдинг Ріната Ахметова ДТЕК через війну втратив 70% вартості. У 2021 році статки Ахметова зросли вдвічі, до 13,7 млрд дол, за чотири місяці війни він збіднів утричі, до 4,2 млрд дол.

Про це свідчать підрахунки Forbes.

"Важка індустрія генерує 90% виручки імперії Ахметова. Один із її стовпів – гірничо‑металургійний холдинг "Метінвест" – у 2021 році отримав надприбутки завдяки високим світовим цінам на руду. Дохід компанії зріс на 72% в порівнянні з 2020 роком – до $18 млрд; EBITDA – у 3,2 раза, до $7 млрд.

Російські війська знищили дві третини металургійного бізнесу Ахметова та зруйнували вертикальну інтеграцію групи, яка вибудовувалася роками. Напередодні російського вторгнення Forbes оцінював "Метінвест" у $11,4 млрд. Поточна оцінка майже в чотири рази нижча – $3 млрд", - йдеться у статті видання.

Forbes також нагадує, що 11 липня Ахметов заявив про вихід з медіабізнесу, який до війни видання оцінював у 200 млн доларів.

Зазначаєтся, що ДТЕК - інший стовп бізнес-імперії Ахметова - наразі уник серйозних руйнувань, але шестимісячний запас міцності вже вичерпався.

Основа енергетичного бізнесу Ахметова - "ДТЕК Енерго".

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"До війни компанія генерувала понад 40% виторгу групи, видобувала 90% вугілля в Україні, контролювала близько 70% теплової генерації та займала третину ринку електроенергії.

Незважаючи на ці показники, ДТЕК планувала продавати теплові електростанції і шахти на користь "зеленої" генерації. Впродовж 10 років компанія хотіла наростити частку відновлюваної енергії в загальному обсязі реалізації мінімум на 24 п. п. – до 33%.

Через війну виручка "ДТЕК Енерго" впала на 20%, виробництво електроенергії – на 30%, а частка на ринку електроенергії знизилась до 20%", - додає Forbes.

За словами старшого аналітика Dragon Capital (компанія-власник Українскої правди) Дениса Сакви, головна проблема "ДТЕК Енерго" - падіння на 30-40% попиту на електроенергію.

"Це тисне на фінанси компанії, оскільки знизити постійні витрати не так просто.

Наприклад, шахти потребують постійних інвестицій на відкачування води, підтримку видобутку", - заявив Саква.

Також компанія втратила контроль над Луганською ТЕС, яка була захоплена російськими військовими в перші дні війни.

У березні гендиректор ДТЕК оцінив втрату цієї станції у 180 млн дол.

Крім того, ДТЕК зупинив Запорізьку ТЕС, яка знаходиться в окупованому Енергодарі. А Криворізька та Курахівська станції знаходяться на лінії фронту і постійно зазнають обстрілів.

Покращити фінансовий стан компанії може експорт електроенергії в ЄС, який Україна розпочала 30 червня. Ціни в ЄС втричі вищі, ніж в Україні, пише Forbes.

"ДТЕК може побудувати свою стратегію на експорті дешевої української електроенергії в ЄС", - заявив керівний партнер консалтингової компанії Imepower Юрій Кубрушко.

При цьому, попри падіння виробництва електроенергії, ДТЕК намагається тримати видобуток вугілля на минулорічному рівні.

Компанія також планує інвестувати у державні шахти "Львіввугілля", збільшивши виробництво цього обʼєднання у 2,5 раза протягом 2-3 років.

За словами експертів, вугілля в Україні та Європі користується величезним попитом, а ціни на нього на рекордному рівні.

"Львіввугілля" може цікавити ДТЕК під експорт вугілля до Європи, оскільки транспортне плече дуже коротке", - сказав Кубрушко.

За його словами, до вторгнення РФ в Україну в Європі панував тренд на швидку декарбонізацію і запровадження екологічних податків - ДТЕК будувала свою стратегію під впливом цього тренду.

Зазначається, що після російської агресії Європа може піти на поступки щодо використання вугілля для виробництва електроенергії, щоб зменшити залежність від російського газу.

Це дає ДТЕК можливість відстрочити плани виходу з вугільного бізнесу, враховуючи те, що ЄС навряд чи буде обкладати Україну екологічними податками, каже Кубрушко.

Forbes додає, що ДТЕК також намагається зберегти видобуток газу на минулорічному рівні, попри те, що компанія втратила традиційних споживачів свого газу - промисловість Донецької та Дніпропетровської області.

Зараз компанія вимушена зберігати свій газ у сховищах.

Крім цього, ДТЕК не відмовляється від планів до 2040 року стати вуглецево нейтральною компанією. Станом на середину 2021 року, компанія інвестувала в будівництво вітрових і сонячних електростанцій в Україні 1,5 млрд євро. ДТЕК належить 1 ГВт із понад 9 ГВт "зелених" потужностей у країні.

Більше половини станцій ДТЕК - це вітрові електростанції, які знаходяться на окупованих територіях, зараз вони зупинені. Працюють тільки сонячні електростанції. Через закриття вітрових електростанцій виробництво "зеленої" енергії компанією впало на 70%.

Не менша проблема для бізнесу Ахметова – це обмеження "зеленого" тарифу на рівні 15%, додає Forbes.

"Це приблизно 60 копійок за кіловат. Цього тарифу може не вистачати навіть на операційну діяльність", - заявив Саква.

У ДТЕК розраховують, що держава відновить повноцінні виплати за "зеленим" тарифом.

Відновлювальна енергетика залишається стратегічним напрямом для ДТЕК, заявили експерти.

Як прогнозує Кубрушко, нові станції відновлювальної енергетики ДТЕК буде будувати з прицілом на експорт до Європи.