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Ахметов втратив дві третини своїх статків через війну – Forbes

Середа, 27 липня 2022, 13:44 - Економічна правда

Статки українського бізнесмена Ріната Ахметова з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну впали на 64%.

Про це свідчать дані Forbes-Україна.

На початку 2022 року видання оцінювало їх у 13,7 млрд доларів, а станом на липень – у 4,9 млрд дол.

Зокрема, "Метінвест" втратив ⅔ бізнесу, який раніше оцінювався в 3 млрд дол. З них на частку Ахметова припадає 2,25 млрд дол.

Також видання оновило оцінку ДТЕК — зараз вона становить 580 млн дол, а до війни становила 1,92 млрд дол.

Найважливішими з решти активів залишаються приватна та комерційна нерухомість вартістю 650 млн дол, ПУМБ (250 млн дол) і транспортна компанія "Лемтранс" (225 млн дол).

Як пише видання, оцінити готівкові кошти й інші ліквідні активи Ахметова непросто, адже він не подає майнових декларацій. Натомість з огляду на попередні виплати дивідендів ця сума може становити 300 млн дол. 

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Вартість елітного транспорту Ріната Ахметова Forbes оцінює у 160 млн дол, його головна складова – яхта Valerie виставлена на продаж за 89 млн євро.

Футбольний клуб "Шахтар" також подешевшав – на 45% до 150 млн дол, більшу частину з яких становить трансферна вартість футболістів.

Найбільше знецінилися активи Ріната Ахметова в медіа, холдинг СКМ вже здав у Нацраду з телебачення і радіомовлення свої ліцензії на мовлення. 

В "Медіа Групу Україна" Ахметова входили 10 супутникових і ефірних каналів, інтернет-ресурс "Сьогодні", сайт і друкований журнал Vogue, онлайн-кінотеатр Oll.tv та супутникова платформа Xtra TV. 

У липні всі ці активи припинили роботу. До війни Forbes оцінював МГУ в 200 млн доларів. Виторг медіагрупи в 2021 році – 467 млн грн, консолідований збиток – 936 млн грн.

У компанії Ахметова System Capital Management таку оцінку коментують дуже обережно.

"Будь-яка оцінка вартості активів під час війни, з нашої точки зору, буде з високою вірогідністю хибною", – зазначили у пресслужбі СКМ. 

У компанії додали, що їхня оцінка збитків у звʼязку з активною фазою бойових дій і збільшенням кількості ракетних обстрілів українських територій на цей момент у повному обсязі поки неможлива, але її обов’язково проведуть пізніше.

Холдинг очікує, що сума становитиме десятки мільярдів доларів США.

Нагадуємо:

Енергохолдинг Ріната Ахметова ДТЕК через війну втратив 70% вартості. У 2021 році статки Ахметова зросли вдвічі, до 13,7 млрд дол, за чотири місяці війни він збіднів утричі, до 4,2 млрд дол.

Мільярдер Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти РФ щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії Росії проти України.

Ахметов ДТЕК Метінвест
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