Ахметов подав проти Росії позов до ЄСПЛ щодо компенсації збитків

Мільярдер Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини проти РФ щодо компенсації за грубі порушення його прав власності під час неспровокованої воєнної агресії Росії проти України.

Про це йдеться у заяві групи SCM, засновником і акціонером якої є Ахметов.

"Окрім незліченних людських страждань російське вторгнення призвело до масових руйнувань української інфраструктури. Бомбардування російською артилерією металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі з метою знищення останнього оплоту українського опору в цьому місті стали для всього міжнародного співтовариства свідоцтвом неповаги з боку росії до норм міжнародного права і прав людини.

Як власник "Азовсталі" та багатьох інших промислових підприємств, які стали ціллю російських збройних сил, що вторглися в Україну, пан Ахметов робить усе можливе для притягнення росії до відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України", - йдеться у повідомленні SCM.

Зазначається, що Ахметов подав позов про вжиття термінових забезпечувальних заходів, що запобігатимуть подальшій блокаді, мародерству, перенаправленню потоків і знищенню з боку Росії зернових і сталі, виготовленої підприємствами SCM.

"Пан Ахметов просить суд чітко дати росії зрозуміти, що її дії, які сприяють погіршенню продовольчої кризи, і кроки, що здійснюються з метою нанесення подальших збитків української економіки, недопустимі", - додали в SCM.

З огляду на невідкладність і серйозність ситуації Ахметов попросив надати справі пріоритетний статус.

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Мільярдер також звернувся до суду з проханням застосувати пілотну процедуру до цієї справи, "оскільки корінна причина порушень прав - російська агресія, знищення й експропріація власності - має аналогічні руйнівні наслідки для власників бізнесу по всій Україні".

"Зло не може залишатися безкарним. Злочини росії проти України й кожного українця - волаючі. Винні мають понести покарання. Мною - за допомогою найкращих українських і американських юристів - подано скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків.

Цей позов - одна з перших міжнародних юридичних дій проти росії, мета якої - зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів", заявив Ахметов.

"Грабіж українських експортних товарів- зокрема зерна і сталі - уже призвів до зростання цін на ці товари та збільшення у світі кількості людей, що помирають від голоду. Це варварство має бути зупинене, а росія має заплатити сповна. Вірю в справедливість і борюся за неї", - додав він.

Його інтереси представляє міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP.

За порушення прав власності Ахметов вимагає від РФ відшкодування збитків.

"Хоча точна сума компенсації ще не може бути визначена через війну, що триває, передбачається, що росія має виплатити пану Ахметову мільярди доларів за порушення його прав людини", - зазначають в SCM.

Нагадуємо:

Раніше Ахметов розповів, що наразі триває юридична робота для подання позовів проти Росії щодо компенсації завданих його бізнесу збитків.

Довоєнна капіталізація активів групи SCM Рината Ахметова, які наразі зруйновані, постраждали, або законсервовані через військову агресію РФ перевищила 20 мільярдів доларів.

До портфеля SCM входять "Метінвест", "ДТЕК", ПУМБ, "Укртелеком", "Медіа Група Україна", UMG Investments, "Лемтранс", "ЕСТА", HarvEast, "АСКА", "АСКА-Життя" та інші.

Економічна правда