Новости 6 июля: банки возвращают рыночный курс на расчеты картой, евро в шаге от паритета с долларом

О курсе. Государственный ПриватБанк с 6 июля устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных сделок.

О евро. Котировки евро продолжают падать на рынке и в среду опустились на еще почти 1% до 1,0163 за доллар из-за риска рецессии в еврозоне, в том числе на фоне сокращения газовых поставок из России

О выводе активов. Бюро экономической безопасности в рамках исследования вывода средств за границу и розыска активов РФ изучает транзакции более 10 банков на сумму 9 млрд. грн.

О газе. Украинскую газотранспортную систему ожидает масштабная оптимизация вследствие существенного сокращения поставок российским Газпромом в Европу, а за 3-5 лет они могут вообще исчезнуть

О нефти. Котировки эталонной марки нефти Brent впервые за два месяца упали ниже 100 долларов за баррель, и за день котировки потеряли более 10 долларов – это третье наибольшее падение за сутки в истории. Утром порог в 100 долларов преодолела нефть WTI, и все из-за возможной рецессии.

Эксклюзивы ЭП

Маскировался под латвийский. Как популярный в Украине сервис OnlyOffice прятал русский след

Фирма Ascensio System SIA с регистрацией в Латвии имеет российские корни и сотрудничает с правительством страны-агрессора. Среди ее клиентов – также госорганы Украины.