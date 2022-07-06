Українську газотранспортну систему оптимізують, адже поставки з РФ до Європи можуть зникнути 

На українську газотранспортну систему чекає масштабна оптимізація внаслідок суттєвого скорочення поставок російським Газпромом до Європи, а за 3-5 років вони можуть взагалі зникнути.

Про це розповів генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон під час брифінґу у Медіацентрі Україна.

"Нам вже не потрібна така потужність газотранспортної системи. Ми розуміємо, що, скоріш за все, в перспективі 3-5 років Європа повністю відмовиться від російського газу і фактично потреби в транзиті через Україну вже не буде", – заявив Макогон.

Водночас він наголосив, що останній кубічний метр російського газу, який прийде в Європу, має йти саме через українською системою, а не Північним потоком-1. Тому Україна домагається зупинки Північного потоку-1 і подала відповідне подання до німецького уряду та регулятора.

За його словами, ГТС України буде працювати, оскільки країна має власний видобуток газу. Окрім цього, Україна орієнтуватиметься на виробництво біометану – газу з органічної сировини. Торік Верховна Рада ухвалила закон про біогаз, який дозволяє закачувати біометан до мереж, а 5 липня Нацкомісія з енергетики дозволила подавати метан до мереж облгазів та мережі ОГТСУ.

"Готуються зміни до кодексу газотранспортної системи і ми маємо надію, що в перспективі 3-5 років Україна зможе виробляти до 2 млрд кубічних метрів біометану", — додав Макогон.

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Нагадуємо:

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила у середу, що Європейському союзу необхідно розробити екстрені плани, щоб підготуватися до повного припинення постачання російського газу.