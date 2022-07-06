Євро продовжує падіння і знаходиться за крок від паритету з доларом

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Котирування євро продовжують падати на ринку і в середу опустилися на ще майже 1% до 1,0163 за долар через ризик рецесії у єврозоні, зокрема на тлі скорочення газових поставок з Росії.

Про це повідомляє Bloomberg, дані Investing.

У середу, 6 липня, котирування євро опустилися до мінімуму з 2002 року до 1,016 за долар, після чого незначно зросли до 1,0191 за долар.

Трейдери дедалі більше переконані, що досягнення паритету євро з доларом неминуче. Відповідно до моделі Bloomberg, існує 50% ймовірність того, що євро зрівняється з доларом протягом місяця.

На котирування тисне ризик припинення постачання газу Росією до Європи, що відштовхне регіон у рецесію. Економічний шок ускладнює проведення Європейським центральним банком посилення монетарної політики, що, ймовірно, ще більше погіршить різницю в процентних ставках із США.

"Це все про Росію", — сказав Каспар Хенс, старший портфельний менеджер BlueBay Asset Management. "Якщо ми побачимо нормування нафти в Європі через скорочення поставок з Росії, ми побачимо значну рецесію в Європі. Зима може бути дуже довгою". Він вважає, що євро може впасти до 90 центів до долара, якщо Росія припинить постачання енергоносіїв до Європи.

Внаслідок розриву ставок між ЄЦБ та Федрезервом США, багато капіталу вже перемістилося в США, зауважив Енді Блумфілд, керівник відділу макродосліджень у Record Currency Management.

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Нагадуємо:

Курс євро проти долара впав на 1,4% до 20-річного мінімуму – ринок припускає, що Європейський центральний банк повільно підвищуватиме процентні ставки з огляду на загрозу рецесії.

Попри рекордну інфляцію, європейський регулятор не може підвищувати ставки настільки ж рішуче, як Федеральна резервна система США через наслідки російсько-української війни.