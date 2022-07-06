Маскувався під латвійський. Як популярний в Україні сервіс OnlyOffice ховав російський слід

Фірма Ascensio System SIA з реєстрацією в Латвії має російське коріння і співпрацює з урядом країни-агресора. Серед її клєнтів – також держоргани України.

Чимало українських компаній відмовилися від російського програмного забезпечення після військового вторгнення Росії на територію України.

Компанії ухвалили це рішення і задля власної інформаційної безпеки, і через небажання фінансувати агресора. Одна з них – DMS Solutions – це український розробник цифрової платформи для обробки електронних документів.

У 2014 році компанія припинила співпрацю з російськими організаціями, а в лютому 2022 року там почали ретельно перевіряти власних постачальників і партнерів на предмет зв’язків з Росією та російським бізнесом.

Один з кейсів в DMS Solution вирішили оприлюднити, зважаючи на те, що він стосується компанії, яка має чимало клієнтів в Україні у світі, і тому заслуговує на особливу увагу.

Йдеться про компанію Ascensio System SIA з реєстрацією в Латвії. Її продуктом OnlyOffice – системою керування електронними документами, проєктами та взаємовідносинами з клієнтами – користується чимало українських компаній, і навіть державних установ. Наприклад, серед них Державна інспекція енергетичного нагляду, Фонд державного майна, кафедра фізичної географії та картографії ХНУ ім. Каразіна.

На перший погляд, розробник і сам продукт жодним чином не пов’язані з Росією. Утім, як виявилося, Ascensio System SIA не тільки має російське коріння і тісні зв’язки з РФ, а й опосередковано підтримує війну з Україною.

У DMS Solution розповіли ЕП, що їх змусило розірвати партнерські відносини з розробниками OnlyOffice і чому вони застерігають компанії від співпраці з Ascensio System SIA.

OnlyOffice "поза політикою"

У перші тижні російського повномасштабного нападу, коли бізнес та політикум засудили російську агресію, жоден представник OnlyOffice не озвучив у публічному просторі свою позицію щодо цього вторгнення.

З огляду на це в березні DMS Solution звернулася до співробітників OnlyOffice з проханням пояснити офіційну позицію компанії щодо російського збройного нападу на Україну, однак у литовському офісі звернення довгий час ігнорували.

"Лише коли ми попередили керівництво OnlyOffice про наш намір публічно розголосити факт їх мовчазного потурання агресії, ми отримали відповідь від директора з продажів Галини Годухіної", – розповідають в українській компанії.

Суть цієї відповіді полягала в тому, що OnlyOffice "не змішує бізнес з політикою", "не бере участі в жодних політичних процесах" та "не робить політичних заяв". На повторний запит і пряме запитання, чи засуджує OnlyOffice російську агресію в Україні, компанія не відповіла.

Інші українські компанії, які також зверталися в OnlyOffice за відповідними роз’ясненнями, теж не отримали відповіді. Це дивно для компанії, зареєстрованої в Латвії – країні, яка однією з перших засудила напад Росії і максимально підтримує Україну в боротьбі з агресором.

Однак якщо проаналізувати, хто стоїть за OnlyOffice та як компанія намагається приховати в Європі свій російський слід, позиція керівництва стане зрозумілою.

Чому це російський продукт на 100%

У Росії OnlyOffice позиціонувався як російський продукт. Це було важливо для продажів у державному секторі через законодавство щодо імпортозаміщення. До того ж, у цій країні насторожено ставляться до західних технологій. В одному з блогів партнерів OnlyOffice подано такий коментар від розробників.

"OnlyOffice разрабатывается в России ЗАО "Новые коммуникационные технологии" (на 100% российская компания), вся разработка и весь менеджмент находятся в России, в городе Нижний Новгород.

У компании есть латвийская дочерняя компания Ascensio System SIA для продаж в ЕС и США. В рамках программы импортозамещения продукт занял 1 место в направлении "Пользовательское офисное программное обеспечение".

Російський портал вибору технологій і постачальників TAdviser вказує, що продуктами OnlyOffice користувалися урядові структури РФ, зокрема, міністерство інформаційних технологій і зв’язку Нижньогородської області.

Це відомство писало, що OnlyOffice – розробка нижньогородських програмістів. ПЗ фірми з 2015 року допомагало "оптимізувати роботу" і підпорядкованого міністерству оборони РФ петербурзького кадетського військового корпусу.

Різні назви – один продукт

Розробник OnlyOffice компанія "Новые коммуникационные технологии" (НКТ) заснована в 1998 році в Нижньому Новгороді. Під час ребрендингу у 2021 році її назва була змінена на "Р7-Офис" (АТ "Р7").

"Р7-Офис" у 2018 році випустила однойменний офісний пакет для російського ринку. Розробник називає "Р7-Офис" форком офісного пакета OnlyOffice. Крім того, офіс російського представництва Ascensio System SIA розташовується за тією ж адресою, що й офіс НКТ: Нижній Новгород, вул. Ларіна, 22Д.

У DMS Solution кажуть, що "Р7-Офис" – це продукт з тими ж характеристиками, що й OnlyOffice. Лише для російського користувача з 2018 року він продається з назвою "Р7-Офис", де "Р" апелює до російського сімейства ракет-носіїв.

Як відомо, Р7 – перша у світі міжконтинентальна балістична ракета і перша у світі ракета-носій ядерного бойового заряду. Вона перебувала на озброєнні у 1960-1968 роках. Цю версію обґрунтовують ілюстрації випусків нових релізів "Р7-Офис". На них зображений запуск ракети, схожої на Р-7.

Відгалуження "Р7-Офис" від OnlyOffice, схоже, було зроблене з єдиною метою: збільшити продажі в Росії на хвилі інтенсифікації імпортозаміщення, яке стало актуальним через запроваджені проти РФ санкцій після 2014 року.

Російський розробник був змушений узгодити продукт з вимогами російського законодавства. У 2016 році тоді ще НКТ втратила свої позиції на ринку через те, що її продукт "ИволгаПро" не був включений у російські реєстри програмного забезпечення через зв’язки між НКТ та Ascensio System SIA.

Ось як засновник і тодішній генеральний директор НКТ Лев Баннов у 2018 році окреслив відмінності OnlyOffice та "Р7-Офис" у коментарях до публікації "Софт "Мой офис" не может участвовать в закупках из-за отсутствия конкурентов".

Це підтверджує, що OnlyOffice і "Р7-Офис" – російські продукти. Характерні співзвучність їхніх назв, подібність обох логотипів і їх кольорова гама.

Якщо глянути на проєкти, які реалізувала компанія "Р7-Офис", а насправді та ж російська команда OnlyOffice, можна побачити багато урядових організацій, зокрема федеральне казначейство мінфіну РФ та інформагентство ТАСС.

Імовірно, керівництво компанії так само підтримує російську офіційну урядову позицію та наративи щодо вторгнення Росії в Україну.

Замість підсумків

Державна інспекція енергетичного нагляду України свого часу купила OnlyOffice за кошти держбюджету і, можливо, продовжує користуватися цим продуктом. Ним також користуються ФДМ, кафедра фізичної географії та картографії ХНУ ім. Каразіна та, імовірно, багато інших українських установ та організацій.

У DMS Solutions вважають, що використання продукту країни-агресора під час війни, особливо державними установами, неприпустиме. Це може призвести до витоку чи втрати важливої інформації та негативно вплинути на репутацію.

Численні факти вказують, що розробник OnlyOffice компанія Ascensio System SIA має глибоке російське коріння і намагається його приховати, щоб не втрачати прибутки, партнерів та клієнтів у Євросоюзі та США.

Більшість співробітників OnlyOffice – громадяни Росії, які перебувають у цій країні або одночасно обіймають посади в латвійському та російському офісах.

Розробники OnlyOffice у російському інформаційному просторі наголошують, що латвійська Ascensio System SIA – стовідсоткова дочка і стовідсоткова власність російської компанії НКТ. Відкрита база даних зареєстрованих у Латвії підприємств Lursoft також вказує на російського вигодонабувача.

DMS Solutions звернулася до реєстраційних інституцій Латвії із запитом щодо можливості перевірки OnlyOffice. В українській компанії припускали, що OnlyOffice використала реєстрацію в Латвії для виходу на міжнародні ринки.

Уряд Латвії підтвердив, що кінцевим бенефіціарним власником Ascensio System SIA у латвійському реєстрі значиться громадянин Росії Лев Баннов. Він є засновником нижньогородської компанії "Новые коммуникационные технологии" з 1998 року і до 2020 року був її генеральним директором.

У Facebook місце його перебування позначене як Нижній Новгород, Росія.

Лариса Каневська, Лілія Каневська, DMS Solutions