Brent також обвалився нижче $100 через ризики рецесії

Котирування еталонної марки нафти Brent вперше за два місяці впали нижче 100 доларів за барель, і за день котирування втратили понад 10 доларів – це третє найбільше падіння за добу в історії.

Про це відомо з даних Investing.

Так, у середу максимальні ціни на Brent сягали позначки у 114,75 долара за барель, свідчать дані Investing, а вже о 18:00 за Києвом ціни на контаркти впали до 98,59 долара за барель. Це, пише Bloomberg, є третім найбільшим добовим падінням цін на Brent в історії.

Востаннє такі котирування спостерігалися у лютому, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке поставило під загрозу поставки енергоносіїв з держави-агресора до Європи.

Котирування американської нафти WTI на торгах у середу впали зі 102,14 долара за барель до мінімуму у 95,17 долара.

Торги у середу фіксують другий день значного падіння поспіль, зумовленого побоюваннями ринку щодо рецесії та сповільнення економічної діяльності у світі. На цьому ж тлі падають фондові ринки, а через прямі наслідки російсько-української війни євро наближається до паритету з доларом, поки інвестори перелаштовують потоки на ринок США.

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