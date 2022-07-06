БЕБ виявило підозрілі операції з перерахування коштів за кордон на 9 мільярдів

Бюро економічної безпеки у межах дослідження виведення коштів за кордон та розшуку активів РФ вивчає транзакції понад 10 банків.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Зокрема, встановлено, що від початку війни, службові особи майже однієї тисячі суб’єктів господарської діяльності - резидентів України здійснили понад 2,5 тис фінансових операцій з перерахування грошових коштів на закордонні банківські рахунки підприємств-нерезидентів. Загальна сума таких переказів склала 50 млрд гривень.

Аналітики БЕБ виявили, що окремі господарські операції, за які перераховувалися кошти, мають ознаки ризикових. Загалом, сума таких транзакцій становить понад 9 млрд гривень. Також деякі перерахування здійснювалися громадянами України, що є службовими особами суб’єктів господарської діяльності з російськими власниками або керівниками. Такі перекази грошових коштів на закордонні банківські рахунки могли здійснюватися для ймовірної легалізації валютних цінностей", - заявили в БЕБ.

Перевірка зазначених ризикових операцій здійснюється співробітниками БЕБ як шляхом аналітичних досліджень, так і в межах кримінальних проваджень, пояснили у відомстві.

Наразі БЕБ, окрім аналізу та перевірки інформації щодо перерахування суб’єктами господарювання грошових коштів на підставі зовнішньоекономічних контрактів, також відпрацьовує факти законності переміщення фізичними особами готівкових коштів через державний кордон.

Економічна правда

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