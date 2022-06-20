Газпром снова отказывается от дополнительных мощностей транзита газа через Украину

Российский Газпром снова не забронировал дополнительные мощности транзита газа через украинскую газотранспортную систему на фоне стремительного сокращения поставок газа из РФ в Европу.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные результатов бронирования.

То, что российский "Газпром" на аукционе в понедельник решил не резервировать дополнительные мощности для транспортировки газа в Европу по украинским трубопроводам, еще больше усиливает давление агрессора на ЕС.

Газпром уже долгое время сокращает поставки газа в Европу, но за последние месяцы сокращение усилилось.

Так, российский "Газпром" не использует даже уже уплаченные и забронированные мощности транзита через точку "Суджа" через украинскую ГТС, а за первые четыре месяца года компания сократила транзит газа через Украину на 35,7% до 9 млрд кубов в годовом измерении. .

Кроме того, на прошлой неделе Газпром сообщил об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" газопровода "Северный поток", что привело к сокращению прокачки газа в Германию на 60%.

На следующий день в РФ заявили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофы для Германии".

В Европе на сокращение поставок уже реагируют: например, Италия может запустить свой экстренный газовый план на следующей неделе, если Россия продолжит ущемлять поставки, что может предусматривать большую зависимость от угля.

Напоминаем:

Котировки газовых фьючерсов в четверг в хабе TTF в Нидерландах подскочили свыше 1500 долларов за тысячу кубометров из-за сокращения Газпромом прокачки через "Северный поток".

Транспортировка газа по обеим нитям газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 в связи с проведением плановых профилактических работ.

С 11 мая Украина остановила прокачку газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", где проходит почти треть транзита газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из РФ в Европу, из-за временной оккупации этой территории Украины.

Чтобы транзитные обязательства перед европейскими партнерами полностью выполнялись, ОГТС предложил временно перенести недоступные мощности с "Сохрановки" на "Суджу", которая находится на подконтрольной Украине территории, но в "Газпроме" это делать отказались.