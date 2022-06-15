"Газпром" ще більше скорочує прокачку через "Північний потік" – до 40% потужностей

getty images

"Газпром" зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна на компресорній станції "Портова" газогону "Північний потік", внаслідок чого прокачка газу в ЄС скоротиться до 40% потужності труби.

Про це повідомив "Газпром" у Telegram, Forbes Росія.

Російська компанія переконує, що таке рішення нібито ухвалене у зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту.

Так, з 16 червня (четвер) добова продуктивність станції знизиться і становитиме до 67 млн кубів – це на 60% менше від планового обсягу в 167 млн кубометрів. Раніше у середу італійська енергетична компанія Eni заявила, що "Газпром" скоротив постачання газу до Італії на 15% без пояснення причин.

На тлі новини ціни на газ у Європі підскочили на понад 10%. На 16:50 за Києвом котирування газу у нідерландському хабі TTF становили 111,18 євро за МВт-год, або 1221.85 долара за тисячу кубометрів.



ice

"Північний потік", який поєднує газогоном РФ та Німеччину, запущено у 2011 році.

Нагадуємо:

Російська компанія "Газпром" заявила, що скорочує поставки природного газу по газопроводу "Північний потік-1" на 40%.

Після відключень Росією низки країн від газу через несплату за блакитне паливо в рублях у ЄС почали готувати план дій на випадок, якщо Росія вирішить відрізати від газу весь блок цьогоріч. Наразі у ЄС займаються тим, що наповнюють підземні сховища газом у підготовці до опалювального сезону, та нарощують можливості для обробки СПГ.

До повномасштабного вторгнення 40% поставок газу до ЄС припадало на російське блакитне паливо. Зараз цей показник знизився до 26%, повідомляє ЄК, а мета до кінця року – 13%.