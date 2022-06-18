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Газпром призупиняє подачу газу "Турецьким потоком"

Субота, 18 червня 2022, 13:05 - Ілля Колдомасов

Транспортування газу по обох нитках газопроводу "Турецький потік" буде тимчасово призупинено у період з 21 по 28 червня 2022 року у зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт.

Про це повідомила прес-служба компанії

Там також зазначили, що припинення транспортування газу погоджено усіма зацікавленими сторонами завчасно.

Нагадуємо:

Скорочення поставок природного газу з Росії змушує європейські комунальні підприємства використовувати запаси, які зазвичай використовуються в пік зимового сезону.

Газпром
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