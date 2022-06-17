Італія готова запустити кризовий план, якщо РФ не відновить поставки газу – ЗМІ

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Італія може запустити свій екстрений газовий план наступного тижня, якщо Росія продовжить обмежувати поставки, що може передбачати більшу залежність від вугілля.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Якщо "Газпром" не відновить поставки газу в Італію до середини тижня, уряд може розгорнути екстрений план для свого ринку. Це може прокласти шлях для нарощення виробництва електроенергії шести вугільних електростанцій, які вже діють в Італії, але мають бути закриті до 2025 року для досягнення кліматичних цілей.

Цього тижня Росія скоротила поставки до Німеччини, Франції, Австрії та Італії, що спричинило зростання цін на газ на 60%. Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі назвав пояснення Газпрому "брехнею" та заявив, що президент Росії Владімір Путін політизує використання енергії.

Італійський план дій на випадок надзвичайних ситуацій з природним газом може також передбачати прохання компаній добровільно обмежити споживання енергії. Водночас це не має вплинути на промислове виробництво, зауважили джерела видання.

Зменшення поставок газу становить серйозну проблему для Італії, яка покладається на Росію на 40% свого імпорту газу і яка протягом літніх місяців використовує закупівлі газу для поповнення запасів на зиму.

Подальше скорочення поставок газу ускладнить поповнення резервів, які наразі заповнені на 51%. На газ припадає близько 40% виробництва електроенергії в Італії.

Після розв'язання РФ війни проти України уряд активізував диверсифікацію джерел енергії, щоб уникати використання російського газу. Країна підписала енергетичні угоди в Алжирі, Анголі, Єгипті та інших країнах, а також придбала нову установку СПГ, аби збільшити свої потужності з регазифікації.

Нагадуємо:

"Газпром" у пʼятницю поставить лише 50% законтрактованого газу одній з найбільших італійських енергетичних компаній Eni.

Котирування газових фʼючерсів у четвер у хабі TTF у Нідерландах підскочили до понад 1500 доларів за тисячу кубометрів через скорочення Газпромом прокачки через "Північний потік".

Коливання на ринку спричинені заявою "Газпрома" у середу про зупинку експлуатації ще одного газотурбінного двигуна на компресорній станції "Портова" газогону "Північний потік", що призвело до скорочення прокачки газу в Німеччину на 60%.

Крім того, на наступний день в РФ заявили, що проблеми з ремонтом турбін для газопроводу "Північний потік" у Канаді можуть призвести до повної зупинки проєкту та "катастрофи для Німеччини".