Газпром не згоден змінювати маршрут транзиту через дії окупантів

Газпром заперечує підстави для оголошення Оператором ГТС форс-мажору з транзиту газу і відкидає ідею перенесення обсягів, що випадають, на інший маршрут.

Це повідомлення російської компанії передає Інтерфакс.

Газпром заявляє, що не отримав жодних підтверджень обставин форс-мажору, не бачить жодних перешкод для продовження роботи у колишньому режимі.

Нагадуємо:

Україна змушена з середи, 11 травня, припинити транзит газу через станції на Луганщині, які опинилися на тимчасово окупованій Росією території – через цей пункт здійснюється поставка третини газу до Європи.

Ще на початку квітня Оператор газотранспортної системи повідомляв, що ворог втручається в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію (КС) "Новопсков" на Луганщині.

Такі дії російських окупантів ставлять під загрозу транзит газу через ГВС "Сохранівка", через який проходить третина обсягів до ЄС.





