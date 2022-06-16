Ціни на газ у Європі перевищили 1500 доларів за тисячу кубів через дії Газпрому

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Котирування газових фʼючерсів у хабі TTF у Нідерландах підскочили до понад 1500 доларів за тисячу кубометрів через скорочення Газпромом прокачки через "Північний потік".

Про це йдеться в даних лондонської біржі ICE.

Так, на 16:20 за Києвом ціни коливалися на рівні 138,3 МВт-год, або 1528.79 дол за тисячу кубів. На своєму піку на торгах у четвер котирування сягали 1644.05 дол за тисячу кубів. Таким чином, протягом дня ціни злетіли на 15% з ранкових 1400 дол за тисячу кубометрів.

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Від початку тижня ціни злетіли на понад 60%: у понеділок тисяча кубометрів природного газу торгувалася за 80 євро за МВт-год (885 дол за тис м3).

Коливання на ринку спричинені заявою "Газпрома" у середу про зупинку експлуатації ще одного газотурбінного двигуна на компресорній станції "Портова" газогону "Північний потік", що призвело до скорочення прокачки газу в Німеччину на 60%.

Крім того, на наступний день в РФ заявили, що проблеми з ремонтом турбін для газопроводу "Північний потік" у Канаді можуть призвести до повної зупинки проєкту та "катастрофи для Німеччини".

Нагадуємо:

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що скорочення Росією поставок газу в Європу є спробою розхитати ринок і підняти ціни.