ФК "Челси" Романа Абрамовича близок к подписанию соглашения о продаже с консорциумом во главе с миллиардером Тоддом Боэлем, о сделке могут официально объявить уже в пятницу.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Соглашение о продаже станет первым шагом для консорциума для получения контроля над победителями Лиги чемпионов в прошлом сезоне, пишет агентство.

Соглашение должно согласовать правительство Британии и Английская премьер-лига.

Представители консорциума и клуба не сразу ответили на запросы Bloomberg о комментариях.

При этом сумма сделки пока неизвестна, но она, безусловно, превзойдет бывший рекорд "Манчестер Юнайтед", за который в 2005 году Глейзеры заплатили более 700 млн фунтов стерлингов.

Перед этим в четверг представитель Абрамовича опроверг сообщения СМИ о том, что он вроде бы поднял цену за клуб и вроде бы требует вернуть 1,5 млрд фунтов долга.

"Намерения господина Абрамовича по передаче средств от продажи "Челси" на благотворительность не изменились.

Господин Абрамович не просил вернуть ему какой-либо долг - такие предположения абсолютно неправдивы - как и предположение, что господин Абрамович повысил цену за клуб в последнюю минуту", - говорится в заявлении представителя Абрамовича на официальном сайте "Челси".

В консорциум, который, скорее всего, купит клуб, кроме Боэли входят инвесткомпания Clearlake Capital, швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс и американский бизнесмен Марк Уолтер.

Боэли и Уолтер - совладельцы бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс".

Напомним:

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Экономическая правда