Продажа "Челси" может сорваться: Абрамович хочет вернуть 1,5 миллиарда фунтов, которые дал клубу в долг

Олигарх Роман Абрамович пытается реструктуризировать сделку по продаже ФК "Челси" так, чтобы средства, выданные клубу через материнскую компанию Fordstam Limited, были возвращены – в связи с этим соглашение о продаже под угрозой срыва.

Об этом пишет Sky Sports со ссылкой на источники.

По данным издания, под продажу ФК "Челси" правительством Великобритании выдана специальная лицензия, срок действия которой истекает 31 мая.

Отмечается, что если продажа клуба не завершится к тому времени, то возможен вариант с прекращением деятельности клуба.

Клубы Премьер-лиги соберутся 8 июня, чтобы утвердить участников АПЛ на следующий сезон – соответственно, чтобы принять участие в следующем сезоне АПЛ, "Челси" должно получить лицензию до 8 июня.

При этом, по данным источников, британское правительство знает об инициативе Абрамовича и придерживается той же позиции, что и раньше: Абрамович не должен получить никаких денег в результате продажи клуба.

Издание напоминает, что два месяца назад олигарх официально заявил о продаже клуба и о том, что не потребует погашения долга.

По данным Sky Sports, консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боли является фаворитом на покупку "Челси", но правительство не позволит осуществить продажу, если не будет полностью уверено, что Абрамович не получит никаких доходов.

ФК "Челси" и Абрамович отказались от комментариев изданию.

Напомним:

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Экономическая правда