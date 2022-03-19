Имущество олигархов для Украины и "дегазпромизация" Европы: итоги на экономическом фронте 19 марта

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Десятки лет сначала Советский союз, а затем русская федерация занимали важное звено в европейской и мировой экономике. Имея одни из самых больших в мире залежей нефти и газа, россия была неотъемлемой частью мировых торговых и производственных цепочек. Казалось, что место России в этих цепочках зарезервировано до последних дней жизни ископаемых источников энергии.

Однако все изменилось за три недели.

Теперь российским производителям почти невозможно найти покупателей на свои энергоресурсы. Российскую нефть отказываются покупать даже с большим дисконтом — и это в то время, когда в мире разгорелся настоящий энергетический кризис, спрос на ископаемое горючее вырос до многолетних рекордов.

Каким будет будущее страны-бензоколонки, у которой никто не покупает топливо, можно увидеть на "успешных" примерах Венесуэлы и Ирана. Гиперинфляция, дефицит продуктов, отсутствие в стране товаров и услуг мировых брендов — все это уже стало постепенно становиться неотъемлемой частью экономической рутины россии, приближая когда-то большую экономику к коллапсу и полной изоляции.

Европа без Газпрома

Российская "специальная военная операция" на территории Украины или, проще говоря, террористическая война против Украинского Народа, стала началом конца российской экономики. В ответ на военные действия агрессора объединился весь цивилизованный мир, начав в России "специальную экономическую операцию".

Жесткие экономические санкции уже существенно ограничили возможности агрессора и снизили его способность финансировать дальнейшие военные действия и поддерживать электорат щедрыми социальными выплатами. Не зря в российском минфине уже запланировали урезать расходы бюджета федерации на пол триллиона рублей, чтобы хоть как-то держаться на плаву.

Однако, похоже, что этот секвестр российского бюджета далеко не последний, потому что после блокирования резервов российского центробанка следующим этапом "специальной экономической операции" станет "дегазпромизация".

Страны ЕС одна за другой объявляют о своих планах отказаться от российского газа, лишая агрессора его ключевого экономического и политического средства шантажа. В преддверии российского газа уже отказались в Польше. Начиная со следующего года, страна не будет покупать газпромовское голубое топливо.

В настоящее время к Польше решила присоединиться и Болгария, у которой как раз истекает 10-летний контракт с российским газовым монополистом. После его окончания в конце 2022 года Болгария не будет заключать новое соглашение и начнет покупать топливо из других источников.

В настоящее время Болгария получает почти весь свой газ из России. Ранее он проходил через газотранспортную систему Украины, однако после постройки "Турецкого потока" россия прокачивала его в обход.

Проекты, которые позволяли бы балканской стране диверсифицировать поставки газа годами, блокировались не в последнюю очередь благодаря коррупции, шантажу и лоббистам Газпрома. В этом году правительство Болгарии планирует максимально ускорить их реализацию.

Осознание того, что полагаться на россию – это ложный выбор дошло не только до Болгарии, но и до традиционно благосклонной к России Германии. Министр экономики страны Роберт Хабек уже заявил, что "Германия была глупой, ведь создала условия для того, чтобы быть наполовину зависимой от российского голубого топлива".

В дальнейшем крупнейшая экономика Европы намерена диверсифицировать источники поставок энергоресурсов так, чтобы ни на одну из стран-импортеров не приходилось более 10-20% от немецкого газового импорта.

"Большая четверка" нефтесервиса на выход

Выходов с российского рынка за субботу было немного, но все громкие.

Во-первых, сворачивать деятельность в России начали нефтесервисные компании так называемой "большой четверки". Сразу три американских игрока объявили о сокращении бизнес-деятельности на российском рынке из-за санкций.

Последующие инвестиции и внедрение технологий останавливают Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes. Эти три компании – крупнейшие западные игроки на рынке нефтесервиса, помогающие российским компаниям добывать нефть и газ. Их выход способен ослабить потенциал российской нефтегазодобывающей отрасли и оставить агрессора без ключевого рычага шантажа Европы.

Также более жесткое решение о работе в России наконец-то приняла компания Bosch – компания останавливает поставки и работу всех семи заводов в РФ. К такому радикальному шагу компанию не в последнюю очередь подтолкнули заявления Украины о том, что детали производства Bosch найдены в военной технике оккупанта.

Ранее издание Der Spiegel сообщало, что Германия расследует потенциальные нарушения экспортных ограничений компанией из-за запрещенных поставок в Россию деталей "двойного назначения", которые могут использоваться как в бытовых, так и военных целях.

До этих скандалов компания собиралась остановить только два из семи заводов, и не из-за нападения россии на Украину, а из-за усложненных поставок комплектующих для производства.

Из-за остановки всех заводов без работы могут остаться около 4 тысяч россиян. Но пока о закрытии заводов и полном выходе с рынка государства-террориста речь не идет, поэтому и об окончательной потере этих рабочих мест тоже. Обычно компании, объявляющие о временной остановке мощностей в России, продолжают выплачивать сотрудникам зарплаты. Так было, например, в случае McDonald’s.

К сожалению, не все компании могут быстро опомниться, а некоторые даже продолжают адвокатировать свою твердую позицию. Да, швейцарская пищевая компания Nestle не только не покидает рынок, но и топ-менеджмент компании "не видит ничего неэтичного" в работе со страной-агрессором.

Сегодня в Швейцарию обратился уже президент Украины Владимир Зеленский с призывом "быть как украинцы" в вопросе бизнеса на крови. Надеемся, власти страны-союзника найдет стимулы помочь компании принять правильное решение.