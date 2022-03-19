Зеленський закликав Швейцарію діяти "як українці" щодо роботи Nestle в РФ

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до Швейцарії закликав країну "бути як українці", коли йдеться про бізнес на кшталт Nestle, яка цілеспрямовано не бажає виходити з РФ.

Про це йдеться у зверненні Зеленського у суботу.

"Я хочу, щоб ви були як українці в питаннях про бізнес. Про бізнес, який працює в росії попри все: попри цю війну, всіх наших вбитих дітей, вбитих людей, попри зруйновані міста. Як наше місто Маріуполь – героїчний Маріуполь, який вже тижні знаходиться у повній блокаді без їжі, без води, без електрики. Просто під бомбами", – закликає від до швейцарців.

Далі президент процитував гасло однієї з міжнародних корпорацій, яка відмовляється виходити з ринку держави-агресора. Гігант харчової промисловості Nestle раніше заявив, що не вважає неетичною роботу в РФ та відмовляється виходити з ринку.

"Good food – good life", "хороша їжа – хороше життя". Так звучить слоган компанії Nestle, вашої компанії, яка відмовляється залишити Росію навіть зараз, коли звідти лунають погрози ще й іншим країнам Європи, а не тільки Україні. Коли звідти лунає вже і ядерний шантаж", – заявив він.

Зеленський продовжив, що хоче, аби країни не втратили спільний шанс повернути мир та шанс зупинити війни у світі.

"Бо коли Швейцарія з вами – ви точно успішні, бо коли Україна з вами – ви точно міцні".

Швейцарська Nestle – одна з найбільших харчових компаній, яка залишається працювати в Росії попри війну. У 2020 році вона сплатила в бюджет агресора 502 млн дол. Корпорації Nestle належить низка відомих брендів: Nescafe, Nesquik, Kit Kat, Purina, Nuts, Fitness.

Нагадуємо:

Продуктова компанія Nestle не вважає неетичною роботу в Росії і продовжує там діяльність.

Раніше Nestle зупинила імпорт та експорт продуктів не першої необхідності до Росії та з Росії і призупинила капітальні інвестиції в державу-агресора.