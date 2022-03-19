Bosch планує повністю згорнути виробництво на російських заводах

Німецька група компаній Bosch, яка займається технологіями в автомобільній та промисловій сферах, згортає свою діяльність у Росії, в тому числі через ознаки того, що її деталі могли використовуватися у воєнних цілях.

Про це пише Bloomberg.

Так, Bosch призупинив постачання компонентів для вантажівок російським клієнтам, оскільки йде розслідування кінцевої мети їхнього використання. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Bosch постачала компоненти для російських машин піхоти, що вторглися до країни.

Bosch заявила, що виробництво на її російських заводах буде скорочено через порушення ланцюжків постачання та припинення постачання. Також компанія заявила, що планує повністю призупинити виробництво всіх своїх російських заводах.

Нагадуємо:

Раніше компанія призупинила роботу двох заводів з виробництва побутової техніки – але не через ціннісні міркування, а через банальну нестачу компонентів за відсутності постачання з Європи.