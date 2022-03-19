Найбільші нафтосервісні компанії почали виходити із РФ

Американські нафтосервісні корпорації Halliburton та Schlumberger зробили кроки з виходу з ринку Росії. Так, перша компанія повністю припиняє діяльність, а друга поки що припиняє подальші інвестиції та впровадження технологій.

Про це йдеться у повідомленні компаній.

"Компанія дотримується санкцій, що забороняють транзакції та роботу, у тому числі для деяких державних російських клієнтів. Halliburton приділятиме першочергову увагу безпеці та надійності в міру згортання операцій, що залишилися в Росії", - сказано в заяві Halliburton.

Там нагадали, що кілька тижнів тому призупинила всі поставки запчастин та продуктів до Росії, і не має у РФ активних спільних підприємств.

"Ми вирішили негайно призупинити нові інвестиції та розгортання технологій для наших операцій у Росії. Ми будемо здійснювати будь-яку існуючу діяльність у повній відповідності до застосованих міжнародних законів та санкцій", — повідомили у Schlumberger.