Ще один нафтосервісний гігант зупиняє інвестиції в РФ
Третя з "великої четвірки" нафтосервісних компаній Baker Hughes зупиняє інвестиції в Росії.
Про це компанія повідомила на своєму сайті.
"Ми постійно стежили за ситуацією, і сьогоднішнє оголошення сталося після внутрішнього рішення, ухваленого з нашою радою директорів, і повідомлено нашій команді керівництва на початку цього тижня", – зазначив Лоренцо Сімонеллі, голова та генеральний директор Baker Hughes.
Так, компанія зупиняє всі нові інвестиції в операції на території держави-агресора.
Напередодні ще дві компанії з "великої четвірки" Halliburton та Schlumberger заявили про дії зумовлені війною Росії проти України. Halliburton повністю припиняє діяльність в РФ, а Schlumberger припиняє лише інвестиції.
До "Великої четвірки" входять такі компанії: Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) and Weatherford International (WFT)
Нафтосервісні компанії займаються бурінням свердловин, їх ремонтом, дослідженнями, будівництвом інфраструктури, обслуговуванням нафтопромислового обладнання.
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