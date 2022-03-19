Болгарія з 2023 року не купуватиме газ у "Газпрому"
Болгарія не вестиме перемовин щодо нової газової угоди з російським "Газпромом" після закінчення чинної наприкінці 2022 року.
Про це заявив віцепрем’єр Болгарії Асен Вассилєв.
Болгарія розглядає альтернативних постачальників і працює над майбутнім спільним контрактом з Європейським Союзом, аби уникнути дефіциту.
Балканська країна отримує майже весь газ за десятирічним контрактом з "Газпромом", дія якого закінчується наприкінці 2022 року.
Протягом багатьох років проєкти з диверсифікації, зокрема газогін з Грецією та розширення єдиного газового сховища країни, відтерміновувалися.
Уряд прагне прискорити обидва проєкти через побоювання, що війна в Україні може призвести до дефіциту блакитного палива.
"У цій ситуації ніяких переговорів з "Газпромом" немає", – сказав Вассилєв радіо BNR.
Болгарія, за його словами, вела переговори з Грецією і Туреччиною щодо використання існуючої інфраструктури для поставок СПГ та збільшення поставок з Азербайджану, з яким країна має контракт.
Уряд сподівається, що до кінця літа запрацює механізм спільних закупівель у ЄС, що дозволить блоку вести переговори щодо кращих цін.
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