Міністр економіки Німеччини: країна була “дурною” створивши залежність від газу з РФ

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина була "дурною" за створення умов для того, аби бути наполовину залежною від російського блакитного палива

Про це він розповів в етері Deutschlandfunk радіо, повідомляє Bloomberg.

В майбутньому, вважає він, кожен окремий постачальник має забезпечувати не більше 10% - 20% від потреб Німеччини.

Раніше в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung він захищав практику постачання енергії з "недемократичних країн". Проте зазначив, що Росія не підпадає під такий критерій, але існує різниця між країною, де існують проблеми з правами людини та країною, яка розпочала агресивну та незаконну війну "біля наших дверей".

Нагадуємо:

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна планує значно скоротити споживання газу з Росії або повністю від нього відмовитися.

Німеччина зупинила сертифікацію проєкту Північний потік - 2 після визнання Росією терористичних угрупувань "Л/ДНР".

Газогін Газпрому було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України, через яку газ транспортується зараз.