Прощай, бизнес-образование, привет, импортозамещение: итоги экономического фронта 13 марта

Москва, 1990 год getty images

Заканчивается третья неделя с тех пор, как россия позорно вторглась на украинские земли. И на экономическом фронте с каждым последующим днем еще недавно одна из крупнейших экономик мира превращается в мусор.

Экономика россии испытывает наибольший кризис со времени объявления дефолта в конце 1990-х, и уже готовится к объявлению второго благодаря многочисленным санкциям. Война против Украины тянет вниз и мировую экономику, ожидающую критических дефицитов продовольствия и готовящую новый антикризисный план, еще не завершив предыдущего.

Десятки западных компаний ежедневно прекращают работу в россии, чем уничтожают как рабочие места, так и налоговые поступления для террористического правительства. А россия хочет арестовывать руководителей таких компаний и национализировать имущество в последних попытках удержать страну.

И пока запад ограничивает инвестиции своих граждан в россию и налагает санкции на ее бизнесменов, ни ЕС, ни США, ни Британия не остановятся, пока агрессор не прекратит жестокую и преисполненную преступлений войну против Украины.

Так что наблюдаем дальше, как экономику агрессора отрезают от цивилизованного мира и рассказываем, что она потеряла 13 марта.

Без валюты, меха и продовольствия

В воскресенье Соединенные Штаты обнародовали детали наложенных днем ранее санкций. Министерство торговли сообщило россиянам, что придется жить не только без американских золотых часов, но и без мопедов, пива, табака, вина, шелка, меха, автомобилей – и так на 19 страницах.

И если санкции от Штатов казались болезненными, то следует дождаться понедельника, когда к ним присоединится Евросоюз. Но страны блока хотят определить порог для товаров роскоши втрое ниже американского, что позволит внести больше товаров.

С другой стороны, денег, чтобы покупать их у России, все равно нет – половина валютных резервов страны заморожена санкциями, а международная торговля существенно ограничена. Неудивительно, что бензоколонка готовится выплачивать рублями свои долги уже 16 марта.

Это далеко не все, что готовит ЕС для России в понедельник. Страны готовятся запретить инвестиции в энергетику агрессора, наложить еще 15 персональных санкций, включая Романа Абрамовича, ввести новое эмбарго и прицелиться на государственные компании и банки.

Не зря русское правительство готовится устанавливать цены на продовольствие и ограничивать его экспорт.

Бизнес-образование наносит ответный удар

Международные компании решили дать короткий перерыв в выходной день. В воскресенье свою позицию по войне против Украины выразили гораздо меньше компаний после "бума" в пятницу.

Вслед за пивными концернами Carlsberg и Heineken свой ответ на российскую агрессию дал еще один гигант – бельгийская компания ABInBev, которая сообщила об отказе от доходов с российского рынка.

Кроме того, компания пытается добиться отзыва лицензии на пиво Bud. Впрочем, окончательное решение будет принимать турецкая пивная компания Anadolu Efes, владеющая контрольным пакетом совместного предприятия.

Сегодня Bosch Ukraine сообщила, что компания остановила поставки деталей и бытовой техники из ЕС и останавливает два российских завода. Впрочем, официального заявления на сайте глобальной компании до сих пор нет. Украинский офис Toyota тоже уверяет, что автопроизводитель остановил производство и импорт автомобилей в россию.

Еще одна система денежных переводов из Британии Paysend останавливает работу в РФ из-за войны против Украины. И это россиянам уже трудно было переводить деньги с блокировкой PayPal и выходом Visa и Mastercard. Ну и приплясывать groove на вечеринках российским миллениалам придется у прошлогодних Vans – бренд одежды и обуви уже прекращает продажи онлайн, а готовится закрыть двери офлайн магазинов.

Нельзя не упомянуть и о самосанкциях, ведь с сегодняшнего дня в российской федерации социальная сеть Instagram, которую ранее заблокировал Роскомнадзор, перестала работать.

Хотя международный бизнес в воскресенье был и не слишком активен, активизировались центры бизнес-образования. Ключевые международные ассоциации бизнес-образования приостанавливают членство и аккредитацию для российских институтов. Вполне логично: нет цивилизованного бизнеса – нет и MBA.