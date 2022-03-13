У Bosch кажуть, що зупинили поставки побутової техніки з ЄС до Росії
Німецький виробник електро-механічної індустріальної та побутової техніки Bosch заявив, що зупинив поставки побутової техніки з ЄС до РФ.
Про це Bosch Ukraine відповіла на запит, повідомив у Facebook бізнесмен, ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
У Bosch Ukraine відповіли, що зупинили поставки деталей для виробництва та побутову техніку з ЄС до РФ.
Компанія також написала, що у процесі припинення виробництва на двох заводах у Санкт-Петербурзі.
У Bosch додали, що слідкують за ситуацією та підтримують команди "в усі можливі способи".
Також компанія відповіла, що долучається до надання гуманітарної допомоги в регіоні, включно з пожертвою коштів до Німецького Червоного Хреста.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua