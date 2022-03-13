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Пивний гігант AB InBev відмовився від надходжень з російського ринку

Неділя, 13 березня 2022, 14:25

Найбільший у світі виробник пива, корпорація Anheuser-Busch InBev (AB InBev) відмовляється від усіх фінансових надходжень від частки у російському підрозділі.

Про це йдеться у заяві CEO компанії Мішеля Дукеріса.

За його словами, корпорація надає "критично потрібну допомогу" 1800 співробітникам в Україні та їх сім'ям, включаючи надання житла та фінансову підтримку.

"Окрім благодійної допомоги, перерахованої через Червоний Хрест, ми співпрацюємо з іншими компаніями з виробництва споживчих товарів та місцевими неурядовими організаціями щодо передачі продуктів харчування, ковдр,  медикаментів та більш ніж 2 млн банок питної води регіонам України та оточуючим регіонам, де знайшли прихисток постраждалі в Україні", - йдеться у заяві компанії.

За словами Дукеріса, AB InBev має спільне підприємство в Україні та Росії з турецькою пивоварною компанією Anadolu Efes.

Але AB InBev не має контролюючої частки у спільному підприємсті та не консолідує його фінансові результати.

Компанія звернулась до контролюючого акціонера з вимогою про зупинення ліцензії на виробництво та продаж бренду BUD у Росії.

Також компанія відмовляється від усіх фінансових надходжень від госпдіяльності цього спільного підприємства.

В AB InBev додали, що продовжать підтримувати та виплачувати зарплати працівникам спільного підприємства в Україні та РФ.

Економічна правда

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