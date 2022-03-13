У Toyota кажуть, що зупинили виробництво та імпорт в Росію
Неділя, 13 березня 2022, 13:27
Український офіс компанії Toyota запевняє, що японський автовиробник зупинив виробництво та імпорт автомобілів у Росію.
Про це повідомляється на сторінці Toyota Ukraine у Facebook.
"Тойота Мотор Росія" припинила виробництво на своєму заводі в Санкт-Петербурзі 4 березня, а також імпорт автомобілів до подальшого повідомлення. Інші операції на решті території Європи не зазнають впливу", – повідомили в компанії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закривати завод в Росії компанія не має наміру і про вихід з ринку не йдеться.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua