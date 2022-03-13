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У Toyota кажуть, що зупинили виробництво та імпорт в Росію

Неділя, 13 березня 2022, 13:27

Український офіс компанії Toyota запевняє, що японський автовиробник зупинив виробництво та імпорт автомобілів у Росію.

Про це повідомляється на сторінці Toyota Ukraine у Facebook.

"Тойота Мотор Росія" припинила виробництво на своєму заводі в Санкт-Петербурзі 4 березня, а також імпорт автомобілів до подальшого повідомлення. Інші операції на решті території Європи не зазнають впливу", – повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закривати завод в Росії компанія не має наміру і про вихід з ринку не йдеться.

Економічна правда

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Toyota Росія

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