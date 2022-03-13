ЄС готує нові санкції проти РФ: заборона інвестицій, олігархи та предмети розкоші

Протест у Брюсселі 13 березня проти російського вторгнення в Україну getty images

Євросоюз готує новий пакет санкцій внаслідок вторгнення Росії в Україну, націлений на 15 російських бізнесменів та пропагандистів, заборону інвестицій в енергетику та нове ембарго.

Про це повідомляє Financial Times, журналісти якого ознайомилися з проєктом тексту, погодженого в неділю у Брюсселі.

Очікується, що посли знову зберуться в понеділок, аби фіналізувати проєкт та затвердити його.

Згідно з проєктом, Абрамович має бути внесений до списку ЄС через його "тривалі та тісні зв’язки" з президентом Росії Владіміром Путіним, які "допомогли йому зберегти свої значні статки", зокрема – частку в металургійній групі "Евраз". Його описують як "одного з провідних російських бізнесменів … що створює значне джерело доходу для [російського] уряду".

З 15 перелічених осіб, четверо описуються як олігархи, включно з Абрамовичем, ще сім — як бізнесмени, пов’язані з Кремлем, а ще четверо пов’язані з російською пропагандою.

Крім того, розглядаються подальші економічні санкції проти російських держпідприємств, зокрема у сфері авіації та суднобудування, банків, та нове ембарго на російську сталь та залізо. ЄС обговорює заборону на інвестиції в енергетичний сектор країни-агресора та, слідом за США, вивезення предметів розкоші в РФ.

Щодо останнього, то у понеділок посли ЄС повинні вирішити, якою саме буде гранична сума для таких товарів – 300 євро, запропоновані в ЄС, порівняно з 1000 доларів за режиму США

Нагадуємо:

Президент США Джо Байден заявив про нові санкції проти Росії, які включають скасування торговельних привілеїв з боку США та країн "Великої сімки", а також нове ембарго на російські діаманти, морепродукти та горілку. Повний перелік складається з 19 сторінок, серед яких і парфуми, і алкоголь, і навіть автівки.

Минулого тижня Британія запровадила нові санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою "Газпрому" Міллером.

ЄС у п’ятницю заявив, що запровадить нові санкції проти РФ найближчими днями після угоди країн Великої сімки. Зокрема йдеться про нових осіб та компаній зі сталеливарної промисловості, виробників військової продукції та технологій, а також компаній, які надають фінансові та інвестиційні послуги.