Нацбанк резко ослабил гривню к доллару и евро

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Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 51 копейку, установив его на 23 февраля на уровне 28,99 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,90 грн (на 22 февраля – 32,29 гривни).

Напоминаем:

Утром 22 февраля после незаконного "признания независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россией котировки курсов покупки и продажи доллара США в украинских банках выросли на 10-44 копеек.

События также обрушили украинские облигации на закрытии рынка в понедельник, а российские рынки за несколько часов упали на около 15% и продолжили падение во вторник утром.

21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,59 – 28,61 гривни.

22 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,59 – 28,61 гривни, в первую минуту они прыгнули до 29 гривен.

22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 29,04 – 29,06 гривни.

Экономическая правда