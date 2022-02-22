Нацбанк резко ослабил гривню к доллару и евро
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 51 копейку, установив его на 23 февраля на уровне 28,99 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,90 грн (на 22 февраля – 32,29 гривни).
Напоминаем:
Утром 22 февраля после незаконного "признания независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россией котировки курсов покупки и продажи доллара США в украинских банках выросли на 10-44 копеек.
События также обрушили украинские облигации на закрытии рынка в понедельник, а российские рынки за несколько часов упали на около 15% и продолжили падение во вторник утром.
21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,59 – 28,61 гривни.
22 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,59 – 28,61 гривни, в первую минуту они прыгнули до 29 гривен.
22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 29,04 – 29,06 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua