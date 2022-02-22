Курс валют 22 февраля: гривнz перешагнула 29 за доллар

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22 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,59 – 28,61 гривни, в первую минуту они прыгнули до 29 гривен.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:20 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,98 – 29,00 гривни;

Евро – 32,84 – 32,86 гривни.

Котировки гривни к доллару на межбанке 22 февраля Finance.ua

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,64 – 29,26 гривни. Евро покупают за 32,34 гривни, продают за 33,10 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,70 – 29,34 гривни, евро – 32,70 – 33,17 гривни.

Напоминаем:

Утром 22 февраля после незаконного "признания независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россией котировки курсов покупки и продажи доллара США в украинских банках выросли на 10-44 копеек.

События также обрушили украинские облигации на закрытии рынка в понедельник, а российские рынки за несколько часов упали на около 15% и продолжили падение во вторник утром.

21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,59 – 28,61 гривни.