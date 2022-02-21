Гривня на закритті міжбанку ослабла
21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,59 – 28,61 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США – 28,59 – 28,61 гривні;
Євро – 32,40 – 32,42 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,40 – 28,77 гривні. Євро купують за 32,16 гривні, продають за 32,64 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 28,58 – 28,50 гривні, євро – 32,43 – 32,73 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 21 лютого на рівні 28,34 гривні.
21 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.
18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.
Економічна правда
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