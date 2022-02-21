Гривня на закритті міжбанку ослабла

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21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,59 – 28,61 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,59 – 28,61 гривні;

Євро – 32,40 – 32,42 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,40 – 28,77 гривні. Євро купують за 32,16 гривні, продають за 32,64 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,58 – 28,50 гривні, євро – 32,43 – 32,73 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 21 лютого на рівні 28,34 гривні.

21 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.

18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,41 – 28,43 гривні.

Економічна правда