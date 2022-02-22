Всі розділи
Укр / Рус

Російський ринок акцій обвалився на 5% за хвилину після відкриття

Вівторок, 22 лютого 2022, 09:18
 
ведомости

Ринок акцій РФ на старті ранкової сесії 22 лютого за хвилину торгів знизився на 5,44% через незаконне "визнання незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей та зростання санкційних ризиків.

Про це йдеться у даних біржі на офіційному сайті.

За хвилину після відкриття торгів індекс МосБіржі становив 2871,7 пункту (-5,44%); ціни більшості "блакитних фішок" демонструють негативну динаміку у межах 9,5%.

Станом на 9:15 за київським часом падіння порівняно з показниками на закритті торгів 21 лютого посилилося до 8,8%.

Подешевшали акції "Магніта" (-9,5%), "Газпрому" (-9,2%), "МТС" (-9%), "Сургутнафтогазу" (-7,4%), "Татнєфті" (-7,2%), Сбербанку (-6%), "ЛУКОЙЛа" (-5,2%), "Русала" (-4,4%), ВТБ (-4 ,1%), "Яндекса" (-3,6%), "Аерофлоту" (-2,6%).

Нагадуємо:

Акції російських компаній 21 лютого впали до рекорду за понад рік.

Загальне падіння ринку акцій з початку місяця сягнуло 20,2%.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

акції Росія РФ Сбербанк Донецьк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Де взяти гроші на навчання дітей без допомоги Зеленського 18 лютого 2022, 13:14
Як інвестувати в майбутнє дітей 9 лютого 2022, 08:12
Уже не в топ-10 Forbes: Цукерберг втратив 29 мільярдів доларів за день – причина 4 лютого 2022, 12:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті