Російський ринок акцій обвалився на 5% за хвилину після відкриття

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Ринок акцій РФ на старті ранкової сесії 22 лютого за хвилину торгів знизився на 5,44% через незаконне "визнання незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей та зростання санкційних ризиків.

Про це йдеться у даних біржі на офіційному сайті.

За хвилину після відкриття торгів індекс МосБіржі становив 2871,7 пункту (-5,44%); ціни більшості "блакитних фішок" демонструють негативну динаміку у межах 9,5%.

Станом на 9:15 за київським часом падіння порівняно з показниками на закритті торгів 21 лютого посилилося до 8,8%.

Подешевшали акції "Магніта" (-9,5%), "Газпрому" (-9,2%), "МТС" (-9%), "Сургутнафтогазу" (-7,4%), "Татнєфті" (-7,2%), Сбербанку (-6%), "ЛУКОЙЛа" (-5,2%), "Русала" (-4,4%), ВТБ (-4 ,1%), "Яндекса" (-3,6%), "Аерофлоту" (-2,6%).

Нагадуємо:

Акції російських компаній 21 лютого впали до рекорду за понад рік.

Загальне падіння ринку акцій з початку місяця сягнуло 20,2%.

Економічна правда