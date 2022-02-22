Гривня на закрытии межбанка ослабла к доллару и евро
22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 29,04 – 29,06 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 29,04 – 29,06 гривни;
Евро – 32,95 – 32,96 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,76 – 29,28 гривни. Евро покупают по 32,55 гривни, продают по 33,18 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 29,04 – 29,36 гривни, евро – 32,90 – 33,46 гривни.
Напоминаем:
Утром 22 февраля после незаконного "признания независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россией котировки курсов покупки и продажи доллара США в украинских банках выросли на 10-44 копеек.
События также обрушили украинские облигации на закрытии рынка в понедельник, а российские рынки за несколько часов упали на около 15% и продолжили падение во вторник утром.
21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,59 – 28,61 гривни.
22 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,59 – 28,61 гривни, в первую минуту они прыгнули до 29 гривен.
Экономическая правда
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