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Гривня на закрытии межбанка ослабла к доллару и евро

Вторник, 22 февраля 2022, 18:05 - Алексей Павлыш
 
фото: нбу

22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 29,04 – 29,06 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 29,04 – 29,06 гривни;

Евро – 32,95 – 32,96 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,76 – 29,28 гривни. Евро покупают по 32,55 гривни, продают по 33,18 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 29,04 – 29,36 гривни, евро – 32,90 – 33,46 гривни.

Напоминаем:

Утром 22 февраля после незаконного "признания независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россией котировки курсов покупки и продажи доллара США в украинских банках выросли на 10-44 копеек.

События также обрушили украинские облигации на закрытии рынка в понедельник, а российские рынки за несколько часов упали на около 15% и продолжили падение во вторник утром.

21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,59 – 28,61 гривни.

22 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,59 – 28,61 гривни, в первую минуту они прыгнули до 29 гривен.

Экономическая правда

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