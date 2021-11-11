Комиссию интерчейндж снизят: АМКУ дал разрешение Mastercard и Visa

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Антимонопольный комитет разрешил платежным системам Mastercard и Visa выполнить меморандум об уменьшении межбанковской ставки.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Так, первый этап понижения комиссии до 1,2% стороны начнут со следующего рабочего дня через 14 дней с получения разрешения АМКУ. Далее, как и планировалось ранее, – не более 1% с 01.07.2022 и не более 0,9% с 01.07.2023.

Справка. Интерчейндж – межбанковская комиссия: банк, установивший в магазине свой терминал, то есть банк-эквайр, должен заплатить комиссию банка, картой которого вы платите, то есть банку-эмитента.

Комитет отметил, что для принятия решения опросил всех привлеченных сторон: банки, торгово-сервисные предприятия. Большинство банков отметили достаточность конкуренции на рынке услуг карточных платежных систем, а предприятия не предоставили никаких возражений.

На решение комитета повлияли следующие факты:

меморандум устанавливает только верхний лимит ставок внутригосударственных межбанковских комиссий, а также открыт для присоединения всех участников рынка;

в случае снижения платежных систем размера интерчейнджа, банки-эквайры снизят тарифы на эквайринг для торговцев, что может снизить цены на товары;

не предусматривается негативных последствий конкурентов.

Также в комитете считают, что положительный эффект будет состоять в сохранении объема безналичных расчетов и потенциальном увеличении количества транзакций через платежные карты.

Другим положительным эффектом АМКУ усматривает развитие малых и средних предпринимателей.

"Учитывая вышеупомянутые факторы, Комитет установил, что заявленные согласованные действия не приведут к недопущению, устранению или ограничению конкуренции на товарных рынках Украины", - резюмируют в АМКУ.

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Напоминаем:

Антимонопольный комитет возбудил дело о предоставлении разрешения компаниям Mastercard и Visa на выполнение меморандума по НБУ по снижению межбанковских ставок (интерчейндж).

НБУ совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины – соответствующий меморандум подписали представители Нацбанка, Visa и Mastercard.

Из-за меморандума между Нацбанком, Visa и Mastercard, предполагающего снижение ставок интерчейндж, вскоре размер кэшбека может значительно сократиться.

В Антимонопольном комитете ранее раскритиковали идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейнджа.

Экономическая правда