В НБУ подтвердили, что Visa и Mastercard снизили комиссии интерчейндж

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В Нацбанке констатировали соблюдение международными платежными системами Visa и Masterсard договоренностей по снижению комиссий интерчейндж.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"С сегодняшнего дня, с 26 ноября 2021 года, Visa и Mastercard снизили размер ставки внутригосударственных межбанковских комиссий интерчейндж в Украине до уровня 1,2%. Об этом региональные представительства компаний сообщили регулятору.

Снижение размера ставки комиссий интерчейндж произошло в рамках выполнения условий Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку в Украине", - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что предпосылкой снижения комиссий стало предоставление АМКУ 11 ноября 2021 ujlf соответствующего разрешения Mastercard и Visa на согласованные действия в виде уменьшения размера внутригосударственных межбанковских комиссий.

Национальный банк положительно оценивает продолжение постепенного снижения ставок для внутригосударственных операций в Украине.

Мы считаем, что дальнейшая реализация меморандума позволит сбалансированно развивать безналичные расчеты с учетом уровня охвата граждан банковским обслуживанием с одной стороны и развития платежной инфраструктуры с другой. По нашему мнению, это также повлияет на уменьшение банками-эквайрами тарифов для торговцев, что, в частности, будет способствовать снижению издержек бизнеса", - заявил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.

17 мая 2021 года Нацбанк, Masterсard и Visa подписали Меморандум о содействии конкурентному платежному рынку в Украине.

В целом меморандум предусматривает, что платежные системы-подписанты должны снизить предельные размеры ставок комиссии интерчейндж:

через две недели после получения разрешения АМКУ – до уровня не более 1,20%;

с 1 июля 2022 г. – до уровня не более 1,00%;

с 1 июля 2023 г. – до уровня не более 0,9%.

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Напоминаем:

Компания Mastercard с 26 ноября вводит в действие новые уменьшенные размеры межбанковских ставок (интерчейндж) в Украине согласно решению Антимонопольного комитета (АМКУ).

Антимонопольный комитет разрешил платежным системам Mastercard и Visa выполнить меморандум об уменьшении межбанковской ставки.

Антимонопольный комитет возбудил дело о предоставлении разрешения компаниям Mastercard и Visa на выполнение меморандума по НБУ по снижению межбанковских ставок (интерчейндж).

НБУ совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины – соответствующий меморандум подписали представители Нацбанка, Visa и Mastercard.

Из-за меморандума между Нацбанком, Visa и Mastercard, предполагающего снижение ставок интерчейндж, вскоре размер кэшбека может значительно сократиться.

В Антимонопольном комитете ранее раскритиковали идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейнджа.

Экономическая правда