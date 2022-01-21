Газовики несколько увеличили продажу "социального" газа на бирже

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Газодобывающие компании на торгах 20 января несколько увеличили объем предложения "социального" газа и продали 4,5 млн. кубометров газа.

Об этом говорится в данных Украинской энергетической биржи.

Газ реализовывали с поставкой в январе и в феврале. Минимальная цена продажи составила 6141 грн, средневзвешенная – 19637 грн, максимальная – 31560 грн.

На этот раз торговать льготным газом для производителей социально значимых продуктов вышли 10 компаний. А именно:

РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД;

ЧАО "НЕФТЕГАЗВИДЫВАНИЕ"

ООО "Косул"

ООО "Трубопласт"

ЧАО "УКРГАЗДОБЫТА"

ООО "Украинская Буровая Компания"

ООО "ГОРИЗОНТЫ"

ПАО "Укрнефть"

Совместное Предприятие "Полтавская газонефтяная компания"

ООО "НАДРА-ГЕОИНВЕСТ"

Ранее ЭП сообщала, что многие газодобывающие компании игнорируют торги льготным газом для производителей "социальных" товаров, однако в случае саботажа власти могут повысить ренту на добычу газа.

Читайте подробнее в статье Николая Топалова: Заводы останавливаются: как правительство сдерживает цены на газ и что из этого получается

Напоминаем:

На втором аукционе по продаже природного газа частной добычи предприятия соцсферы купили лишь 510 тысяч кубометров газа из-за нехватки предложения. На первом было продано 1,3 млн кубов, а на третьем – 2,7 млн кубов.

Решение Кабмина о торгах "социальным" газом испытывает ряд проблем - в частности, отсутствует прозрачный механизм поставки газа, а добывающие компании заявляют о его незаконности и нерыночности.

Министерство агрополитики утвердило список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставке природного газа. Впоследствии его расширили до 8851 производителя.

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, имеющим существенную социальную значимость на период действия карантина.

Предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи ограничили на уровне не более 24% для производителей "социальных" товаров.

Кроме того, Кабмин обязал частные газодобывающие компании до 30 апреля 2022 продавать 20% объемов газа собственной добычи на бирже (за исключением "Нафтогаза").

Экономическая правда