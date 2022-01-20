Газовикам можуть підвищити ренту, аби змусити продавати "соціальний" газ

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Чимало газовидобувних компаній не продають на торгах пільговий газ для виробників "соціальних" товарів, у разі саботажу влада може підвищити ренту на видобуток газу.

Про це йдеться у статті ЕП.

За даними Асоціації газовидобувних компаній, щомісяця приватні компанії видобувають близько 400 млн куб м палива. Тобто на біржу щомісяця мають надходити 80 млн куб м газу.

Водночас на перших торгах були реалізовані мізерні в масштабах видобутку обсяги – 1,3 млн куб м палива. Причина полягає у тому, що на біржу вийшла лише третина газовидобувних компаній.

Як свідчать результати торгів, паливо на трьох аукціонах виставили майже всі великі приватні видобувні компанії. Проігнорувало свої зобов’язання лише "Укрнафтобуріння" Ігоря Коломойського, Віталія Хомутинніка та Павла Фукса.

Газовики можуть ухвалити рішення про саботаж торгів, як це зробили окремі компанії: на біржу вийшли 19 з 58 компаній.

Співрозмовники ЕП в уряді кажуть, що за такого сценарію може бути ухвалене рішення про кратне збільшення ренти на видобуток газу – до 80-90%. Цим коштом окремим секторам буде надано точкову допомогу.

Читайте детальніше у статті Миколи Топалова: Заводи зупиняються. Як уряд стримує ціни на газ і що з цього виходить

Нагадаємо:

Рішення Кабміну про торги "соціальним" газом має низку проблем - зокрема, відсутній прозорий механізм постачання газу, а видобувні компанії заявляють про його незаконність та неринковість.

Міністерство агрополітики затвердило перелік із 6803 компаній, для яких обмежена націнка при постачанні природного газу. Згодом його розширили до 8851 виробника.

Кабінет міністрів обмежив націнку при постачанні природного газу виробникам продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість на період дії карантину.

Граничний рівень надбавки до ціни природного газу власного видобутку обмежили на рівні не більше 24% для виробників "соціальних" товарів.

Крім того, Кабмін зобов'язав приватні газовидобувні компанії до 30 квітня 2022 року продавати 20% обсягів газу власного видобутку на біржі (за винятком "Нафтогазу").

Економічна правда